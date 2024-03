Afrique Centrale: Matches amicaux internationaux - Les deux Congo gardent un oeil sur le fleuve

Alors que la plupart des nations africaines joueront des matches amicaux lors de la prochaine trêve de la Fédération internationale de football association, le Congo et la République démocratique du Congo (RDC) n'ont pas de matches programmés. Des dissensions internes et un manque de communication ont empêché l'organisation de ces rencontres préparatoires pour les Diables rouges et les Léopards.

La performance de la RDC à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 a suscité des attentes parmi les supporters, qui s'attendaient à ce que leur équipe continue de progresser sous la direction de Sébastien Desabre après une impressionnante quatrième place en Côte d'Ivoire. Cependant, les matches amicaux prévus pendant la pause internationale de mars ont été annulés par le sélectionneur. Un camp d'entraînement en Turquie, destiné à intégrer de nouveaux talents, a également été abandonné.

"L'intention du sélectionneur n'était pas d'organiser des matches amicaux pendant le camp d'entraînement", a déclaré le manager de l'équipe des Léopards, Dodo Landu. "Au lieu de cela, l'accent a été mis sur l'évaluation et la revitalisation de l'équipe. Nous avions également prévu d'incorporer des joueurs nationaux et africains, ainsi que des athlètes U20 et U21 qui ont participé au stage en Tunisie", a-t-il ajouté. Dodo Landu a exprimé sa déception quant à l'annulation du stage. "Malheureusement, l'entraîneur a décidé d'annuler le stage en raison de l'absence d'accord avec le gouvernement ", a-t-il précisé.

En héritant d'une équipe de la RDC en difficulté lors des qualifications pour la CAN 2023, Sébastien Desabre avait rapidement renversé la situation. En quelques mois, il avait conduit les Léopards à la quatrième place de la compétition mais son avenir au sein de l'équipe reste incertain.

"J'ai un contrat avec la RDC que j'ai l'intention de respecter", a déclaré Sébastien Desabre lors d'une récente conférence de presse. "Il n'y a pas de débat en cours à moins que l'on me demande de partir. Nous devons évaluer de manière critique nos performances pour progresser. Bien qu'il y ait eu des défis à relever, nous restons optimistes quant à l'avenir", a-t-il assuré.

La décision de l'entraîneur français aurait été influencée par l'absence de garanties financières et d'approbation de ses supérieurs pour le camp d'entraînement turc. Le ministère a jugé injustifiable le coût d'un tel camp, sans matches programmés, et a refusé d'approuver le budget. Par conséquent, les Léopards ne se rassembleront pas et les joueurs resteront dans leurs clubs respectifs.

Une situation similaire affecte les Diables rouges du Congo, qui resteront également dans leurs clubs. Malgré des demandes répétées, la Fédération congolaise de football (Fécofoot) n'a pas réussi à obtenir un seul match amical. Selon certaines sources, des pays comme le Gabon et le Bénin avaient manifesté leur intérêt pour l'organisation de rencontres pendant la Coupe d'Afrique des nations. Cependant, les représentants de la Fécofoot en Côte d'Ivoire n'ont pas répondu dans les délais impartis.

En raison du retard dans la recherche d'adversaires, les équipes intéressées ont finalisé leur calendrier pour la pause internationale de mars, laissant le Congo sans aucun match. Cette situation suscite la déception des supporters qui ne verront pas leur équipe en action avant la pause de juin, lorsque les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 reprendront.