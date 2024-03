Gambie: L'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) procède à l'arrestation de 633 personnes pour des affaires de drogue

L'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) a révélé qu'elle avait procédé à l'arrestation de 633 personnes impliquées dans des affaires de drogue en 2023.

L'agence a enregistré 623 cas en 2023 et a arrêté 633 personnes impliquées dans des affaires de drogue.

Selon l'agence, sur les 633 personnes arrêtées en 2023, 539 étaient des Gambiens, tandis que les 94 autres étaient des non-Gambiens.

Il y a eu une légère diminution du nombre d'arrestations par rapport aux 650 de 2022.

« Les périodes étudiées indiquent une tendance régulière de l'augmentation du nombre de Gambiens arrêtés, suivis par les Sénégalais en 2022 et 2023. Il est intéressant de noter la réduction significative du nombre de Sénégalais et de Nigérians, alors qu'il y a eu une augmentation significative d'arrestations de Sierra-Léonais et de Bissau-Guinéens en 2023 par rapport à 2022. »

Ousman Saidybah, le porte-parole de l'agence des stupéfiants du pays, qui s'est entretenu avec le quotidien The Point lors d'une interview exclusive hier, a longuement parlé du rôle important que joue l'agence dans la lutte contre la drogue et autres activités clandestines dans le pays.

Le porte-parole de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) a ajouté que les saisies de drogues du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 respectivement indiquent une diminution significative de la quantité de cocaïne, de Clonazepam et de Tramadol saisie en 2023 par rapport à 2022.

En revanche, a-t-il poursuivi, « Nous constatons une augmentation minime de la quantité de cannabis saisie, mais une augmentation significative des saisies d'autres types de drogues. »

Cependant, il a ajouté que le Kush, le diazépam, la MDMA et le crystal meth, qui n'avaient pas été saisis en 2022, l'ont été en quantités significatives en 2023.

« Il est important de noter que les saisies importantes de cannabis sous forme de plantations en 2023 par rapport à 2022 indiquent une augmentation de la culture locale de cannabis, » a-t-il souligné.

La période examinée, a-t-il dit, révèle des cas enregistrés dans toutes les régions administratives de la Gambie. « La région de la Côte Ouest (WCR) et la Municipalité de Kanifing (KM) continuent d'enregistrer plus de cas que les autres régions. Cela peut être attribué à la densité de la population dans ces deux régions, ainsi qu'à leur proximité avec la partie sud du Sénégal, la "Casamance", et les zones d'attraction. Toutes les régions, à l'exception de la Région de la Cote Ouest, de la Région de l'Upper River et de la Région de Central River, ont enregistré une augmentation du nombre de cas en 2023 par rapport à la même période en 2022. »

Il précise que 287 cas ont été enregistrés en 2023 dans la Région de la Cote Ouest, 180 cas la Municipalité de Kanifing (KM), 29 dans la Région de l'Upper River, 51 en NBR, 27 dans la Région de Lower River, 13 dans la Région de Central River et 36 dans la Grande Banlieue de Banjul.

« Il y a une légère diminution du nombre d'hommes arrêtés et une légère augmentation du nombre de femmes arrêtées en 2023 par rapport à 2022. »

