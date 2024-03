Gambie: Dévoiler Le Coût Caché - Le Bilan Économique De La Violence Basée Sur Le Genre Sur Les Femmes Et La Société

ans le paysage vibrant de la Gambie, où les riches traditions se mêlent aux aspirations modernes, une lutte souvent silencieuse gagne une voix puissante. La violence basée sur le genre (VBG) est non seulement une grave violation des droits humains, mais aussi une force insidieuse qui mine la productivité des femmes, laissant une marque indélébile sur le tissu de notre société.

Alors que nous approfondissons l'écheveau complexe des conséquences, considérons les statistiques convaincantes qui soulignent l'urgence de cette question. Un rapport de la Banque mondiale révèle que le coût économique mondial de la violence contre les femmes est estimé à environ 4 400 milliards de dollars par an, soit l'équivalent de 5,2 % du produit intérieur brut mondial.

En Gambie, ce bilan économique se fait durement sentir, affectant à la fois les femmes et l'économie dans son ensemble. Alors que le gouvernement gambien s'efforce d'accroître l'inclusion afin de contribuer au développement socio-économique - notamment en incluant des objectifs du Plan de développement national liés à l'égalité des sexes et à l'autonomisation économique des femmes - et que la Banque centrale de Gambie oeuvre en faveur du développement du pays première stratégie nationale d'inclusion financière - des questions silencieuses telles que la violence sexiste exaspèrent les défis fondamentaux qui entravent déjà l'inclusion des femmes dans notre société nationale. développement (par exemple, accès au capital et à la littératie financière, éducation et soins de santé).

Le fardeau physique et mental des survivantes se répercute sur les lieux de travail, affectant non seulement les femmes, mais aussi les entreprises pour lesquelles elles travaillent et la société dans son ensemble. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les femmes qui ont été victimes de violence conjugale sont plus susceptibles d'avoir une mauvaise santé mentale, ce qui affecte leur capacité à travailler efficacement. La conséquence? Une main-d'oeuvre gênée par l'épidémie silencieuse de baisse de productivité.

Sur le plan économique, les répercussions sont stupéfiantes. Une étude de l'Organisation internationale du travail (OIT) a révélé que la productivité des femmes victimes de violence peut être jusqu'à 60 % inférieure à celle de leurs homologues non maltraitées. La VBG perturbe la stabilité économique des femmes, limitant leur accès à l'éducation, aux opportunités de carrière et à l'indépendance financière.

L'effet d'entraînement s'étend à l'absentéisme, car les survivants peuvent avoir besoin de s'absenter de leur travail pour répondre à des problèmes de santé ou trouver la sécurité. Le lieu de travail devient la victime de cette lutte silencieuse, aux prises avec des journées de travail manquées, une concentration réduite et souvent des licenciements parmi les personnes concernées. En Gambie, les femmes ont déjà une participation plus faible à l'emploi formel et un potentiel de revenus et un accès aux actifs plus limités - seulement 39 % des femmes économiquement actives sont employées formellement. Le taux global de participation des femmes à la population active est inférieur à celui des hommes, avec 57 % de femmes économiquement inactives contre 36 % d'hommes, parmi les populations féminines et masculines de plus de 15 ans. En outre, les normes de genre et l'influence masculine contribuent à limiter l'accès des femmes aux services et aux agences financiers.

De plus, la VBG entrave l'avancement professionnel, étouffant les ambitions des femmes qui craignent la violence et pouvant contrecarrer leur quête de promotions et d'évolution professionnelle. Les relations sur le lieu de travail en souffrent, créant un environnement toxique qui entrave la collaboration et le travail d'équipe. L'érosion de l'estime de soi et de la confiance aggrave encore le problème, privant les lieux de travail de la diversité des voix et des perspectives essentielles à l'innovation et au succès.

L'impact cyclique de la VBG est peut-être le plus insidieux. Les enfants qui grandissent dans des foyers marqués par la violence sont confrontés à des défis scolaires et émotionnels, perpétuant un cycle de diminution de productivité qui s'étend sur plusieurs générations.

À ce stade crucial, les défenseurs de la communauté Ask Bajen, dirigés par le Initiative PF (anciennement The Paradise Foundation), est l'une des principales organisations locales qui remettent en question le statu quo et exigent une société qui non seulement reconnaît mais s'attaque activement aux conséquences économiques stupéfiantes de la VBG.

Composés de 40 femmes de chaque région, les Bajens constituent un système de soutien vital, non seulement en offrant des informations et un soutien, mais aussi en négociant activement les conflits conjugaux et en facilitant la réintégration des survivants dans leurs familles. Alors que l'Initiative PF, avec le soutien du projet de consolidation de la paix du PNUD, étend le mouvement Ask Bajen à l'échelle nationale, l'impact est palpable.

Aisha Baldeh , directrice exécutive de PF Initiative, explique l'évolution de l'initiative depuis la création de la première ligne d'assistance nationale contre la VBG, « 1313 », jusqu'à la création de centres pour femmes et de l'émission télévisée Ask Bajen. L'émission télévisée s'est avérée être un outil puissant pour établir des liens plus profonds entre les Bajens et les personnes en quête de soutien, surpassant l'efficacité des travailleurs sociaux. Ce succès a incité l'expansion de Bajens dans toutes les régions, ce qui a donné lieu à de nombreuses réussites.

Malgré ces succès notables, des défis persistent, notamment un accès limité aux Bajens dans toutes les communautés et des systèmes d'orientation faibles vers d'autres services de lutte contre la violence sexuelle et sexiste. Le soutien financier aux survivants et les programmes d'autonomisation économique restent cruciaux. L'Initiative PF a franchi des étapes importantes, notamment le lancement de la première ligne d'assistance téléphonique nationale en matière de VBG, recevant plus de 20 234 appels et référant 1 676 cas de SGBV vers des services.

En conclusion, les Ask Bajen Community Advocates, et d'autres organisations similaires, sont les porte-flambeau de la lutte contre les VSBG et d'une meilleure sensibilisation à la santé mentale.

Leur travail transcende l'individu et vise à remodeler le récit de notre société. Un récit qui reconnaît le bilan économique de la VBG et s'efforce activement d'agir et d'autonomiser un avenir où les femmes peuvent contribuer sans les entraves de la violence.

Sous les auspices du Mois international de la femme, il s'agit d'un appel au gouvernement et aux décideurs institutionnels, les exhortant à investir dans des programmes comme Ask Bajen pour autonomiser nos femmes. En autonomisant les femmes, nous autonomisons notre main-d'oeuvre, notre économie et notre nation.

