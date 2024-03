Angola: La Chine et le pays signent 12 instruments juridiques

Pékin — L'Angola et la Chine ont signé vendredi, à Pékin, douze instruments juridiques pour élargir la coopération bilatérale dans différents domaines, en mettant l'accent sur l'agriculture.

Outre le secteur agricole, des instruments juridiques ont été signés pour renforcer la coopération entre les deux pays, dans des domaines tels que le sport, le commerce, le développement durable et les infrastructures numériques.

Il s'agit notamment des accords d'échange et de coopération dans le domaine du développement économique, du développement vert, écologique et à faible émission de carbone, du protocole d'accord sur l'économie numérique et de la création d'un groupe de travail pour la promotion d'un commerce sans entrave.

Dans le domaine de la communication, un protocole d'accord a été signé sur l'échange et la coopération des médias, ainsi que sur la constitution du Groupe de travail sur l'investissement et la coopération économique et sur la promotion de la coopération en matière d'investissement dans le domaine du développement durable vert.

Les textes, signés dans le cadre de la visite du Président João Lourenço au « géant asiatique », visent à créer une nouvelle dynamique dans les relations économiques, diplomatiques et commerciales entre les deux États.

Avant de signer les accords, le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a proposé la reprise de la coopération bilatérale entre les pays dans plusieurs domaines.

Le Chef de l'Etat chinois, qui s'exprimait lors de la rencontre avec le Président angolais, João Lourenço, au Palais du Peuple, a souligné que les relations bilatérales entre les deux pays sont avancées et que son pays continuera à soutenir l'Angola.

Les relations entre les deux pays durent depuis 40 ans, raison pour poursuivre l'amitié et les relations de coopération.

FMA/VIC/SB