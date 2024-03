Angola: Gambos commence à lutter contre l'invasion acridienne

Gambos (Angola) — L'Administration municipale de Gambos et le Bureau provincial de l'Agriculture de Huila ont commencé cette semaine à pulvériser les champs agricoles et les rues, en vue de lutter contre l'invasion acridienne qui sévit dans la municipalité depuis la fin du mois de février.

On estime qu'au moins 70 hectares de maïs, mil, sorgho, haricots, arachides et citrouille dans les localités de Mutiovacai, Mutchaullwa et Kinjei, à 10 kilomètres du siège municipal, ont été touchés par les insectes.

Se confiant ce vendredi à l'Angop, l'administrateur municipal, Francisco Barros Leonardo, a déclaré que, dans le cadre du Programme de Lutte contre la Pauvreté, l'Administration a acquis des insecticides et du matériel de protection, démarrant ainsi l'activité de fumigation.

Quant aux pertes, il a dit que les chiffres sont provisoires et que les techniciens sont en train d'effectuer les relevés, reconnaissant que la situation est "inquiétante", car elle tend à prendre la forme d'une dévastation des champs cultivés.

Quatre techniciens travaillent sur l'action, assistés par 10 agents de développement communautaire, ADECOS.

La première invasion acridienne à Huíla a eu lieu en mai 2021, endommageant plus de 200 hectares de cultures, principalement à Humpata, Chibia et Lubango. Le phénomène, à l'époque, est entré en Angola par la province de Cuando Cubango, en passant par Cunene, Namibe et Benguela, pour arriver à Huila.

Au cours de cette campagne agricole à Gambos, municipalité située à 156 kilomètres au sud de Lubango, plus de 14 mille 737,21 hectares ont été cultivés, sur un total de 344 mille 427,4 dans la province de Huila.