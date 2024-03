Angola: Le Chef de l'Etat maintient une réunion de travail avec Xi Jinping

Pékin — Le Président de la République, João Lourenço, a tenu, ce vendredi, une réunion de travail avec son homologue chinois Xi Jinping, en vue de renforcer la coopération entre les deux pays.

À la fin de l'entretien, les deux Présidents ont témoigné la signature d'un ensemble d'instruments juridiques conçus pour renforcer la coopération entre les deux pays, lié aux secteurs du sport, du commerce, de l'agriculture, du développement durable, des infrastructures numériques, entre autres.

Ce même vendredi, le Chef d'État angolais a déposé une couronne dans le monument des héros du peuple, situé sur la place de la paix céleste, également connue sous le nom de Tiananmen.

Le Président João Lourenço est dans la capitale de la République populaire de Chine depuis jeudi, avec une délégation ministérielle qui discutera des nouveaux termes de la coopération bilatérale.

Pendant trois jours, les délégations de l'Angola et de la Chine réévalueront les instruments de coopération bilatérale et identifieront de nouveaux domaines de partenariat stratégique en dehors du domaine pétrolier, la plus grande monnaie d'échange d'Angola.

Avant la réunion avec Xi Jinping, João Lourenço a rencontré le président de l'Assemblée nationale populaire (Parlement), Zhao Leji et le Premier ministre chinois Li Qiang.

La visite de João Lourenço aura lieu jusqu'à dimanche.

Les deux États ont une grande histoire de coopération, qui repose sur différents domaines, tels que le pétrole, la santé, les infrastructures, la formation de cadre, entre autres.

L'Angola et la Chine sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui ont connu une augmentation remarquable depuis 2000, avec la signature de divers instruments juridiques dans les domaines social, commercial et entrepreneurial.