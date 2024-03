Afrique: Judo/Jeux africains - L'Algérie termine en seconde position avec 5 médailles dont 2 or

ACCRA — La sélection algérienne de judo (messieurs et dames) a bouclé sa participation aux Jeux africains-2023 à Accra, au Ghana (8-23 mars 2024), à la seconde place avec un total de cinq médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze).

La première position est revenue à la Tunisie avec un total de 15 médailles (5 or, 4 argent et 6 bronze) et la 3e marche du podium est occupée par le Sénégal avec 4 breloques (1 or, 2 argent et 1 bronze).

Faiza Aissahine (-52kg), Zina Bouakache (-57kg) et Dyhia Benchallal (-70kg) se sont classées en 5e position de leurs catégories de poids, alors le trio Houaria Kaddour (-48kg), Louiza Ichallal (-70kg) et Sina Asselah (+78kg) ont terminé en 7e position du classement final.

Le judoka Lili Mohamed El Mehdi a eu l'honneur d'offrir à l'Algérie la seule médaille en vermeil chez les hommes, dans la catégorie des +100kg, en battant en finale le Sénégalais Ndiaye Mbognick.

Ses compatriotes, Wail Ezzine (-73kg) et Abdellah Fala (-100kg) se sont contentés de la médaille d'argent, alors que Kais Moudathir a pris la médaille de bronze chez les -66kg.

En revanche, Abdelhamid Zemmit (-81kg), Imad Aghilas Benazoug (-81kg), Houaria Kaddour (-48kg) et Dihya Benchalal (-70kg), ont été tous éliminés dès la phase de groupes.

L'Algérie participe à ces Jeux africains avec 13 judokas.

Selon le programme divulgué par les organisateurs, les compétitions par équipes "mixtes" auront lieu en une journée, le 15 mars.