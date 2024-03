Guinée: Mois de la femme - Qui est Binta Ann actuelle directrice pays Adjointe IFES Guinée

Binta ANN a suivi des études en Lettres Modernes en Guinée avant de se rendre en France, puis aux Etats Unis où elle s'est spécialisée Master en Éducation préscolaire et élémentaire dans le New Jersey.

En 2003, Binta ANN a créé la fondation humanitaire FONBALE pour le bien-être des enfants et des femmes démunis, ce pour quoi lui ont été décernés le Prix Franco-allemand des Droits de l'Homme 2017 et le prix de la Femme de l'année 2018 dans la Catégorie Sociale et Humanitaire en Guinée.

Cette femme engagée, aux casquettes multiples, a travaillé à l'Agence Américaine pour le Développement International, USAID, dans le Département de Démocratie et Gouvernance, elle est également la Responsable du Genre et de la Jeunesse pour la Guinée et la Sierra Léone. Mme ANN parle couramment l'anglais, le français et cinq dialectes locaux avec un niveau élevé. Elle a supervisé et géré ces dernières années, le projet d'implication des citoyens dans la gouvernance de la santé (CIHG) avec FHI360 comme partenaire de mise en oeuvre, sous USAID. Elle est auteure de sept livres et occupe actuellement le poste de Directrice Pays Adjointe IFES Guinée. Elle est mère de deux enfants.

Binta Ann est aussi une écrivaine et auteure de neuf livres et de plusieurs articles sur le bien-être et la défense des droits des personnes vulnérables avec des titres comme :

FILM: AWA LA PETITE MENDIANTE ed. Unicef Guinée 1997: livre et film documentaire sur l'éducation de la jeune fille, l'exploitation et la mendicité des enfants,

ROMAN : LE MARIAGE PAR COLIS, roman, ed. Harmattan France 2004 roman, sur le mariage précoce et forcé

Sept livres de jeunesse sur l'importance de l'école, l'hygiène, l'éducation civique et morale, les enfants soldats et les droits des enfants

C'EST QUOI LES DROITS DES ENFANTS ? ed. Les Classiques Ivoiriens 2016

POURQUOI JE DOIS ALLER A L'ECOLE ? ed. Les Classiques Ivoiriens 2016

POURQUOI JE DOIS ME LAVER LES MAINS ? ed. Les Classiques Ivoiriens 2016

LES REGLES D'HYGIENE POUR LES ENFANTS ed. Les Classiques Ivoiriens 2017

EDUCATION CIVIQUE ET MORALE - LES MATERNELLES et ÉLÉMENTAIRE ed. Les Classiques Ivoiriens 2024

LES MATERNELLES - LANGAGE ed. Les Classiques Ivoiriens 2024

LES MATERNELLES - MATH ed. Les Classiques Ivoiriens 2024