Sénégal: L'APIX à l'Assemblée annuelle de l'Association des PME allemandes

Dakar — L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) annonce avoir présenté les opportunités et le cadre d'investissement qu'offre le Sénégal, à Berlin, lors de l'Assemblée annuelle de l'Association des petites et moyennes entreprises allemandes plus connue sous la dénomination "BVMW Le Mittelstand".

Selon un communiqué transmis à l'APS, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat a pris part récemment au Forum économique international axé sur le thème : "L'avenir se crée lorsque nous avançons ensemble".

La même source rappelle "l'intérêt croissant" des entreprises allemandes pour le marché sénégalais et l'Alliance "Compact with Africa" que l'Allemagne a signée, en 2017, avec 13 pays africains dont le Sénégal, pour le "développement des échanges économiques et commerciales".

A Berlin, l'APIX indique avoir abordé les secteurs industriels notamment les Zones économiques spéciales, les questions de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de la logistique.