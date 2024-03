Maroc: La Fondation Salé pour la culture et les arts lance un concours pour l'édition de quatre livres

La Fondation Salé pour la culture et les arts a annoncé le lancement d'un concours pour l'édition de quatre livres traitant de questions liées à la culture et aux arts, aux politiques culturelles, ou à la ville de Salé.

Selon un communiqué de la Fondation, ce concours s'inscrit dans le cadre de sa contribution à la promotion de la production intellectuelle et à l'enrichissement de la bibliothèque marocaine, en particulier la collection de la ville de Salé.

Les candidatures sont ouvertes aux auteurs marocains pour des projets de livres inédits dans les deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh, en plus du français, de l'anglais et de l'espagnol, et dont le nombre de pages est compris entre 120 et 280, précise le communiqué, ajoutant que ces livres doivent aborder une des thématiques en lien avec la question de la culture et des arts, des politiques culturelles, ou de la ville (patrimoine, figures emblématiques, histoire,...)

Les modalités de candidature, ouverte jusqu'au 30 mars, sont disponibles sur le site de la Fondation (http://salaculture.ma).

La Fondation Salé pour la Culture et les arts vise principalement à contribuer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques culturelles, et à fournir une expertise dans ce domaine, en plus de son action pour la promotion de la culture des droits de l'Homme dans le domaine culturel et artistique, notamment les libertés d'expression et de création.

La Fondation oeuvre aussi pour le rayonnement de la ville de Salé en tant que pôle culturel et artistique en faisant connaître son patrimoine, ses intellectuels et ses créateurs, à travers notamment la mise en oeuvre de projets culturels et artistiques.

Bouillon de culture

Théâtre

Le Théâtre Arlequin et la Faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia présenteront, le 18 mars courant, au Théâtre Mohammed V de Rabat une pièce théâtrale intitulée "Refuge", dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Cette pièce théâtrale, écrite et mise en scène par Omar Al-Jadali, relate "des faits réels vécus par des femmes de notre époque". Le spectacle débutera à dix heures du soir.

Soirée

L'Orchestre philharmonique de musique soufie présentera, le 20 mars courant, "La Grande nuit de panégyriques du Prophète" au Théâtre Mohammed V de Rabat.

Cette soirée qui commencera à 19H, marquera l'ouverture de la septième édition du Festival "Aji Tahdem".

Patrimoine

L'Association Casamémoire organise les «Nocturnes du patrimoine» de Casablanca, les 22 et 23 courant à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

Cet événement incontournable pour la ville offrira aux habitants et aux visiteurs l'opportunité de redécouvrir la richesse architecturale et culturelle de Casablanca à travers des circuits guidés, fait savoir l'association dans un communiqué.

Connue pour ses actions de valorisation du patrimoine du XXe siècle, Casamémoire propose trois circuits, qui permettront aux participants d'explorer l'histoire de l'ancienne Médina de Casablanca, d'admirer le paysage urbain du centre historique de la ville et de s'immerger dans l'architecture traditionnelle du quartier des Habous.

Au-delà de la simple visite guidée, les Nocturnes du patrimoine de Casablanca offrent une expérience conviviale et culturelle, permettant aux participants de (re) découvrir la ville et ses ambiances nocturnes tout en partageant leur passion pour l'histoire et le patrimoine casablancais.

Fort du grand succès des trois précédentes éditions, ayant attiré un public nombreux, Casamémoire compte ainsi offrir, pour cette quatrième édition, une expérience immersive encore plus riche, poursuit-on de même source.