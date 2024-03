Maroc: ASLEM célèbre le courage et la volonté des lauréates internationales et des femmes du Maroc

Un dîner de gala a été organisé à Rabat à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme

Près de 70 convives étaient présentes au dîner de gala organisé, vendredi 8 mars à Rabat, par l'Association des lauréats étrangers du Maroc (ASLEM) en l'honneur des femmes du Maroc, d'Afrique et du monde.

Placée sous le signe « Femme d'impact », cette soirée a connu la participation de diplomates de pays africains, de professionnels de la santé, d'universitaires, d'étudiants, d'artistes du Gabon, du Sénégal, du Cameroun, du Congo, du Mali, de la Guinée, de Madagascar, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, des Comores, de la France et du Maroc.

Des représentants d'organisations partenaires de l'ASLEM faisaient également partie des convives. Tout comme les lauréates africaines des écoles et instituts du Maroc qui s'étaient mises sur leur 31 pour cette occasion.

Organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, date symbolique pour les femmes du monde entier, cette soirée « célèbre la force, la perspicacité et la résilience des femmes du monde entier, et plus précisément celles de l'Afrique. Une journée particulière qui nous offre l'occasion de leur rendre un hommage appuyé pour toutes les luttes qu'elles mènent de longue date pour la reconnaissance de leurs droits», a déclaré le président de l'ASLEM, Doucouré Makan, dans son allocution de bienvenue.

Il a par la suite saisi cette occasion pour saluer particulièrement le courage et la volonté des « lauréates internationales du Maroc qui, par leurs actions quotidiennes, impactent positivement le développement et la crédibilité de notre association ».

Ce dîner de gala a également été l'occasion de souligner les efforts déployés par les femmes et filles du Maroc actives au sein d'organisations partenaires avec lesquelles l'Association des lauréats chemine depuis sa création en mai 2018.

Avant de « remercier chaleureusement l'équipe de l'ASLEM et les bénévoles qui ont contribué à l'organisation de cette soirée » conviviale et joyeuse, organisée en partenariat avec l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), la Chambre africaine de commerce et services (CACS), Attijariwafabank, M. Saïd, Insight Solutions et Bank de solidarité.

Une soirée ponctuée par les performances musicales exceptionnelles de Rossatanga-Hamon Elie Gide (pianiste), Essongue Guy-Yoland et Simbou Malou (chanteurs). Un trio gabonais qui a enchanté les invités en interprétant de magnifiques titres comme « L'amour d'une mère » de Patience Dabany et « Mughetu » (femme) de Queen Koumb.

Il est à souligner qu'au cours de cette soirée, ponctuée par des moments de détente et d'échange entre les invités, les représentants de chaque pays ont souhaité « une heureuse fête à toutes les femmes du monde » dans une des langues nationales de leur choix, illustrant ainsi la diversité et l'universalité de la célébration de la fête de la femme.

Un peu plus tard dans la soirée, les convives ont été invités à savourer un magnifique dîner autour d'un buffet généreux et varié, avant la présentation des membres du Bureau exécutif de l'ASLEM et la clôture de la soirée.

Pour rappel, l'Association des lauréats étrangers du Maroc regroupe les lauréats internationaux des universités ou écoles publiques et privées marocaines, basés dans toutes les régions du Royaume et les Associations des anciens lauréats à l'étranger.

Créer et renforcer les liens de solidarité et d'amitié entre ses membres tout en assurant la défense de leurs intérêts moraux et matériels; organiser et animer périodiquement des rencontres scientifiques et intellectuelles au profit de ses membres ou des manifestations d'ordre culturel et sportif; multiplier les échanges et contacts avec les groupements professionnels, les organismes nationaux, régionaux et internationaux dans le but de promouvoir l'image des diplômés formés au Maroc et de valoriser leurs réalisations ou apports sous tous leurs aspects ainsi que se positionner comme outil de renforcement de la coopération Sud-Sud figurent parmi les objectifs spécifiques poursuivis par l'Association.