Maroc: La sélection marocaine U/18 prend part à un tournoi international au Portugal

La sélection marocaine des moins de 18 ans de football prendra part, du 22 au 26 mars, à un tournoi international au Portugal.

Ce tournoi amical connaîtra la participation des équipes nationales du Danemark, du Portugal et de la Géorgie, en plus du Maroc, indique la Fédération Royale marocaine de football.

Selon la même source, la sélection marocaine sera opposée à son homologue danoise le 22 mars avant d'affronter le Portugal, le 24 mars. Les Lionceaux de l'Atlas croiseront le fer avec la Géorgie, le 26 courant.

A cet effet, l'entraîneur de l'équipe nationale, Said Chiba a convoqué 27 joueurs, dont voici les noms:

Hamza Ajlid (Ahly Dubaï/Emirats arabes unis), Imrane Sadiki (AS FAR), Bilal Laurendon (PS Germain/France), Zakaria Kassari (Académie Mohammed VI de football), Hatim El Oufir (Académie Mohammed VI de football), Marouane Sebbar (Feynoord Rotterdam/Pays-bas), Abdelouajed Naoufal (Heerenveen/Pays-bas), Naoufal El Hannach (PS Germain/France), Mouad Boughizan (AS FAR), Mohammed Kebdani (AS FAR), Adam Chakir (Académie Mohammed VI de football), Mehdi Agoumi (Hassania Agadir), Mohammed Redouane (FUS Rabat), Adam Baalal (Académie Mohammed VI de football), Adam Boufendar (Juventus Turin/Italie), Adam Loun (Eintracht Francfort/Allemagne), Aymane Nir (FUS Rabat), Marouane Kalam (Neuchâtel/Suisse), Zakaria Ouazzane (Ajax Amsterdam/Pays-bas), Ilyas Daou (Toulouse/France), Ali Nejjar (Moghreb Tétouan), Akram Ayadi (Eintracht Francfort/Allemagne), Khalid Kasbi (Académie Mohammed VI de football), Soufiane Ataba (Nimes/France), Anas El Allaoui (Eintracht Francfort/Allemagne), Nassim Azzouzi (Anderlecht/Belgique) et Seif Lazaar (Genk/Belgique).

Coupe du Trône

Des seizièmes relevés

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe du Trône de football, effectué mercredi, a donné lieu à des matches captivants dont quatre entre clubs de la Botola Pro 1.

Ci-dessous le programme de ce tour :

USMO-FUS

MAS-IRT

MCO-KAC

WST-RAC

A.Q.Taza-UTS

SM-MAT

F.Casablanca-WAF

RSB-ASFAR

WAC-JSS

KACM-HUSA

OCK-DHJ

RCA-OCS

SCCM-Vainqueur du match CAYB/N.Ousred

Vainqueur du match A.Mansouria/RCAZ-CJBG

OD-I.Fkih Ben Saleh

U.A.Tiznit-A.Souss