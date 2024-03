Ile Maurice: Le procès aura bien lieu

Pravind Jugnauth poursuit au civil notre journal après deux articles du 7 et 11 novembre 2020 au sujet de l'affaire Angus Road. L'express estimait, entre autres, qu'après les révélations de Roshi Bhadain, les PNQ de Boolell, dont une partie n'a pu être posée, et les réponses obtenues, Pravind Jugnauth avait le devoir de s'expliquer sur les paiements en liquide au-dessus de la limite autorisée, sur les allégations de corruption et de conflits d'intérêts inhérentes, d'évasion fiscale et enfin sur le mystérieux paiement de Rs 20 millions effectué en Angleterre par Loganaden Govinden pour une autre partie du terrain.

L'express avait, à travers ses hommes de loi, Me Michel Ahnee et Me Francis Hardy, objecté en arguant que la plainte de Pravind Jugnauth était vague et ne soulignait pas quelles parties des articles l'ont diffamé, la plainte se contentant de «throw onto the respondent a long article [...] without picking out the parts said to be defamatory». En réponse, Pravind Jugnauth a affirmé que les phrases diffamatoires ont bien été identifiées en caractères gras dans la plainte amendée par la suite.

Dans son ruling rendu le jeudi 7 mars, la juge Shameem Hamuth-Lalloo a conclu que les caractères gras suffisent à démontrer quelles parties étaient jugées diffamatoires. Le procès aura donc bien lieu sur le fond et la date sera fixée le mardi 19 mars.