Ile Maurice: L'IFM célèbre le printemps des poètes

L'institut français de Maurice (IFM) vous invite à sa journée portes ouvertes, qui se tiendra le samedi 16 mars de 10 heures à 16 heures. Ce sera l'occasion pour vous de vous informer sur les offres de l'IFM, mais aussi de vous divertir et de découvrir le talent de nos artistes. Cette journée mettra en avant l'expression libre à travers des textes écrits pour l'occasion, célébrant ainsi la 25e édition du Printemps des poètes et la francophonie à partir de 13 h 30.

Le Printemps des poètes, lancé par l'ancien ministre de la Culture française, est une manifestation francophone créée en 1999. Elle est ainsi célébrée chaque année dans les pays francophones. Un hommage à StefH2K, pionnier du slam à Maurice, sera rendu par les slameurs Jemima Marius, Stewelderson Casimir, Nicolas Frichot et Geraldine Baptiste. Le point d'orgue de cet événement sera un spectacle dont le commissaire est Michel Ducasse. Ce spectacle s'inspire du thème choisi cette année pour le Printemps des poètes, qui est la Grâce. Il s'intitulera ainsi «Grâce à l'île, grâce à elles».

«Pour la construction de ce spectacle, j'ai choisi des extraits de 16 poèmes mauriciens. Mon choix s'est porté sur des auteurs qui ont été publiés à différentes époques, ainsi que sur la qualité des textes», explique Michel Ducasse. Les auteurs sont, entre autres, Dev Virahsawmy, Robert Edward Hart, Catherine Boudet, Ananda Devi, René Noyau et Jean Fanchette. «Il y a parmi ces textes des oeuvres qui ne sont pas connues et que le public sera appelé à découvrir.»

À partir de ces extraits de poèmes, Michel Ducasse a construit une histoire autour de la grâce, avec pour point de départ l'île et l'amour. Le spectacle, d'une durée d'environ une heure, verra la participation de plusieurs artistes. Ainsi, les poèmes seront récités par Kelly Ang-Ting Hone et Guillaume Silavant. Tandis que les danseurs Olivier Moutou et Nazimah Cerdor donneront vie aux textes par leurs mouvements, et qu'Asheel Tymun les traduira en notes de musique. Ce spectacle inédit se tiendra de 14 heures à 15 heures.

Outre ce spectacle, durant cette journée portes ouvertes, l'artiste Glenn Espinosa, en résidence à l'institut, expliquera sa démarche artistique et permettra aux visiteurs de découvrir en exclusivité sa prochaine exposition intitulée «Au fil de l'eau et du temps». Des oeuvres seront également installées sur place et les visiteurs auront l'opportunité de les découvrir de manière inattendue. Pour ceux qui n'ont pas encore visité l'exposition Zièt Dann Fénoir, ce sera le dernier jour pour le faire. Les plus créatifs pourront aussi participer à des ateliers ludiques proposés par l'une des artistes de l'exposition. Voilà de quoi ravir petits et grand.