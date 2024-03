Afrique: M. Attaf s'entretient à Addis-Abeba avec ses homologues de Mauritanie, d'Ethiopie et de Tanzanie

ALGER- Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a eu, vendredi à Addis-Abeba, des entretiens bilatéraux avec ses homologues de Mauritanie, d'Ethiopie et de Tanzanie, et ce dans le cadre de sa participation aux travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre de M. Attaf avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur de la République islamique de Mauritanie, pays frère, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, " a été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'Algérie à la République islamique de Mauritanie pour sa présidence tournante de l'UA pour l'année en cours et sa direction de l'action africaine commune vers la relance des efforts collectifs face aux défis auxquels sont confrontés les Etats et les peuples du continent à l'heure actuelle".

Selon le communiqué, la rencontre de M. Attaf avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, M. Taye Atske Selassie "a permis de coordonner les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de la session extraordinaire et d'explorer les voies et moyens de raffermir les relations bilatérales privilégiées qui unissent les deux pays".

"Les deux parties ont également échangé les vues sur les développements de la situation dans la Corne de l'Afrique et dans la région du Sahel".

L'entretien de M. Attaf avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République fédérale de Tanzanie, M. January Yusuf Makamba, a permis de "passer en revue l'état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, d'explorer les voies et moyens de les hisser à des niveaux supérieurs, et ce en prévision des échéances bilatérales de haut niveau", a conclu le communiqué.