Gabon: Clinique mobile QG Jeune et besoin en planification familiale - Un heureux hasard à Libreville

En 2021, Fabiola, 22 ans, est en première dans un lycée de la capitale, Libreville, lorsqu'un évènement inattendu bouleverse sa vie : elle tombe enceinte. Une grossesse non désirée alors que l'année scolaire touche à sa fin. Tout de meme, elle obtient son passage en Terminales.

Abandon des études

Au tout début de la rentrée scolaire 2021-2022, elle apprend qu'elle est en réalité enceinte de jumeaux. Elle est alors dans son cinquième mois de grossesse. Cette nouvelle la plonge dans une grande anxiété au sujet de son avenir académique. "Ça m'a complètement dévastée", explique-t-elle. Fabiola continuait d'aller à l'école. Jusqu'à son accouchement en février 2022. Après quoi, elle cessa complètement d'y aller.

En effet, faute de moyens financiers "pour acheter la nourriture des enfants, et pour m'acheter le taxi, pour aller à l'école, les dépenses de l'école, et pour payer une nounou pour pouvoir garder les enfants", elle décide de sacrifier ses études pour se consacrer entièrement à sa petite famille. Malgré ses craintes d'échouer, elle passe son examen du baccalauréat en fin d'année. Malheureusement, elle est recalée dès le premier tour.

Retour à l'école

A la rentrée scolaire 2022-2023, Fabiola entreprend de placer ses enfants dans une garderie pour libérer du temps afin de pouvoir retourner à l'école. Avec le géniteur de ses enfants, son petit ami actuel, ils décident aussi de suivre un programme de planning familial pour éviter une autre grossesse non désirée. C'est ainsi qu'elle a débuté des visites dans des centres de protection maternelle et infantile (PMI) pour se faire des injections. Une méthode contraceptive qu'elle hésitait à adopter à cause de l'obligation de se faire injecter tous les 3 mois. "Souvent je n'avais pas trop le temps. Et puis j'oublie facilement aussi. Y compris mes rendez-vous" a-t-elle avoué. Ce qui a eu des conséquences sur le suivi de son traitement contraceptif.

Découverte de l'unité mobile QG Jeune

Alors en quête d'une solution contraceptive fiable, elle découvre par hasard l'association Sensibilisation Santé Sexualité - 3S, qui opère dans une clinique mobile qui offre une gamme de services en santé sexuelle et de la reproduction. Ce jour-là, l'unité mobile est positionnée à quelques pas du restaurant dans lequel Fabiola travaillait à l'époque, dans le 2è arrondissement de Libreville. Attirée par la foule autour, elle s'est approchée par curiosité pour savoir de quoi il s'agissait. Sur place, elle demande des renseignements et est informée de l'offre de services gratuits de la clinique mobile. C'est ainsi qu'elle fait le choix d'une solution adaptée à son besoin : la pose d'un implant. Ce jour-là, elle a également bénéficié d'un test rapide de VIH.

Aujourd'hui, Fabiola est en 1ère année d'université et poursuit ses études sereinement. Elle et son petit ami ne prévoient pas de faire un autre enfant avant la fin de ses études.

Son histoire est un exemple inspirant de résilience, de détermination et de courage face à l'adversité. Son parcours est un témoignage de force et de persévérance, montrant que même dans les pires situations, il est possible de trouver la lumière et de surmonter les obstacles pour atteindre ses objectifs. Son expérience avec la clinique mobile QG Jeune lui a permis de prendre des décisions éclairées pour son avenir et de se sentir plus confiante dans sa capacité à gérer les défis qui se présentent à elle.

Forte de cette nouvelle perspective, elle se sent désormais plus autonome et capable de prendre en charge sa santé et son bien-être. Grâce à l'accompagnement de l'association 3S, elle a trouvé une solution pratique et accessible à ses besoins en matière de contraception, lui permettant de se concentrer sur ses études et son avenir. Cette rencontre fortuite a non seulement changé sa vie, mais lui a également donné la force et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles et poursuivre ses objectifs avec confiance.

A propos :

L'ONG 3S (Sensibilisation, Santé, Sexualité) est une association à but non lucratif, qui oeuvre depuis plusieurs années avec plusieurs partenaires (organisations internationales et communautaires) pour faciliter la sensibilisation et la provision de services de santé sexuelle et de la reproduction auprès des populations les plus vulnérables notamment les adolescent(e)s et les jeunes afin de motiver ce groupe à adopter des comportements sans risques et favorables à leur santé.

Depuis 2023, 3S est en partenariat avec UNFPA Gabon dans le cadre du projet de renforcement des compétences de vie des adolescents et jeunes dénommé "QG Jeune" avec 7000 jeunes dont 4712 jeunes filles et femmes qui ont été sensibilisés sur les droits à la santé sexuelle et de la reproduction, 1000 adolescents et jeunes qui ont bénéficié d'une méthode de contraception moderne, 5000 adolescents et jeunes qui ont bénéficié d'un dépistage VIH, 22500 préservatifs qui ont été distribués auprès de 7500 adolescents.

Le projet "QG Jeune" cible les jeunes de 14-24 ans (85% du taux de scolarisation, 35% du taux de chômage et fortement urbanisé (90.8% de la population générale)). Ces principaux indicateurs donnent place à un ciblage de la population jeune de 14-24 ans via les réseaux numériques. Le projet se base sur les trois principaux axes suivants :

1- La plateforme numérique (site web et réseaux sociaux)

2- La clinique Mobile

3- Les activités de football

Évoluant en synergie, ces activités ludo-éducatives permettront :

- d'informer et d'occuper utilement les jeunes (Site Web, réseaux sociaux)

- de regrouper les jeunes vers des activités fédératrices comme le football (le mini stade de football à 5 prévu peut aussi servir à d'autres sports et d'autres activités)

L'objectif est de générer de l'attrait pour les jeunes vers le projet et surtout d'orienter et de connecter ceux-ci vers les activités de changement de comportement.

