Afrique de l'Est: Affaire d'armes illégales - L'ancien président des Seychelles, James Michel, a déclaré que les armes avaient été importées légalement

L'ancien président des Seychelles, James Michel, a témoigné vendredi devant la Cour suprême par liaison vidéo dans une affaire de possession illégale d'armes à feu impliquant l'éminent homme d'affaires Mukesh Valabjhi et son épouse, l'avocate Laura Valabjhi - une heure plus tard que prévu pour des raisons de connectivité Internet.

Il a déclaré lors de son témoignage devant le juge en chef Rony Govinden, que la plupart des documents d'importation d'armes qui lui avaient été présentés à l'époque étaient irréprochables.

L'ancien président, qui réside aux Émirats arabes unis, a reçu une convocation par courrier électronique pour témoigner et n'a pas pu se présenter en personne devant le tribunal pour des raisons médicales.

Dans son témoignage, il a affirmé que pendant son mandat d'avril 2004 à avril 2016, des armes et des munitions ont été importées dans le pays pour être utilisées par la police et par les Forces de défense populaires des Seychelles.

Il a déclaré qu'il y avait des procédures à suivre pour ce faire et qu'en tant que commandant en chef à l'époque, c'était lui qui avait donné son approbation. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un certificat d'utilisateur final a été délivré pour les armes et munitions à importer.

Lorsque Stephen Powles, l'avocat de l'accusation, lui a demandé qui avait effectué le paiement pour les armes, il a répondu qu'il ne se souvenait pas "si c'était le bureau du président, les finances ou le SPDF. J'autorisais simplement car les marchandises avaient déjà été reçues".

Il a ajouté qu'il n'avait donné aux Valahbji aucune autorisation pour posséder des armes à feu et des munitions ni pour les garder chez eux et qu'il n'avait appris que le couple les avait obtenues par le biais des médias qu'après le début de l'enquête initiale sur l'affaire.

L'affaire concerne la saisie de plus de 100 armes à feu et de plus de 35'000 cartouches au domicile des Valabhji à Morne Blanc le 18 novembre 2021.

Cinq personnes ont été inculpées par la Cour suprême. Les accusés sont Mukesh Valabhji et son épouse Laura, Leslie Benoiton - un officier supérieur des Forces de défense des Seychelles (SDF), Leopold Payet - un ancien chef des Forces de défense du peuple des Seychelles [l'ancien nom des SDF] - et Frank Marie - lieutenant-colonel à la retraite et chef de la sécurité présidentielle.

Tous les accusés ont été libérés sous caution à l'exception du couple Valabhji et M. Benoiton.

Mukesh Valabji a également été inculpé dans une affaire distincte de blanchiment d'argent de 50 millions de dollars avec Sarah Zarqhani René, l'épouse de l'ancien président France Albert René.