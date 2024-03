Cameroun: Lapiro de Mbanga - 10 ans déjà qu'il nous a quitté

Il y a dix ans, Lapiro de Mbanga, de son vrai nom Lambo Sandjo Pierre Roger, nous a quittés. Connu pour sa musique influente, Lapiro est une voix mélodique unique en son genre qu'on ne retrouve pas. Il s'est d'abord fait un nom avec le titre "PAS ARGENT NO LOVE" sorti en 1985, époque à laquelle San Fan Thomas connaissait également du succès avec "Africa typic collection. Cette année 85 a marqué les débuts de Lapiro et a été suivie par "No make erreur", qui l'a révélé au monde entier. Progressivement, Lapiro est devenu le porte-voix des personnes marginalisées et des débrouillards, le chantre des âmes silencieuses et ces vaillants lutteurs au quotidien qu'il appelait affectueusement my "condrey people".

Son engagement politique s'est intensifié avec l'avènement du pluralisme politique, où il a d'abord soutenu l'opposition avant de se rallier au parti au pouvoir. Cette décision a été le début de nombreux problèmes. En 2008, pendant les émeutes contre la vie chère, il a mené une révolte qui s'est soldée par son arrestation, son jugement, et sa condamnation, mettaient fin à sa carrière et sa dure critique du régime de Yaoundé dans la chanson « CONSTITUTION CONSTIPÉE » fit le reste.

Tout au long de sa carrière, Lapiro a voyagé à travers l'Afrique de l'Ouest, c'est là qu'il a enregistré son premier single, avant de retourner au Cameroun, avant de se rendre au Gabon où il a produit "pas d'argent pas d'amour" avec Haissam Records. A son retour au Cameroun, il a écrit de nombreux textes qui critiquaient les difficultés socio-économiques du pays, d'où nait sa plus célèbre chanson "NO MAKE ERREUR". Lapiro de Mbanga a chanté avec Jimmy Cliff beaucoup de camerounais l'ignorent.

Lapiro, surnommé l'homme à la guitare, est devenu un héros pour les travailleurs, la classe moyenne opprimée, et les jeunes désabusés, tout en étant régulièrement censuré par le gouvernement. Dans sa même chanson "CONSTITUTION CONSTIPÉE" il critique sévèrement l'amendement proposé pour la révision de la constitution camerounaise, qui permet jusqu'à ce jour au président camerounais de rester indéfiniment au pouvoir. Arrêté le 9 avril 2008, il a été accusé de plusieurs crimes, le même jour que la nouvelle constitution, qu'il critiquait, était adoptée.

En septembre de la même année, il a été condamné à trois ans de prison par le Tribunal de Grande Instance de Douala. Fatigué, malade, ruiné Lapiro a, à plusieurs reprises été hospitalités en raison de diverses maladies et complications de santé. Sa vie s'est tragiquement terminée en 2014 à Buffalo, New York, des suites d'un cancer.

Lapiro de Mbanga était un artiste militant dont les chansons, critiques envers le gouvernement, lui ont valu une grande estime auprès de la classe moyenne camerounaise. Malgré son décès, le rapatriement de sa dépouille aux Cameroun fait toujours l'objet de discussions non résolues par sa famille, laissant sa dernière demeure loin de sa terre natale et de ses proches.

Ainsi, la légende de Lapiro de Mbanga continue de vibrer, écho d'une âme rebelle qui a chanté, aimé, et lutté avec passion et courage, laissant derrière lui un héritage musical immortel.