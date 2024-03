Ile Maurice: Les couleurs de l'espoir

Les enfants d'ici et les Mauriciens du monde DE L'ESPOIR entier ont célébré, hier, le 56e anniversaire de l'Indépendance de Maurice et le 32e anniversaire de la République. Ils ont exprimé leur ressenti à travers des coups de pinceaux inspirés et des éclats de couleurs, transformant des feuilles blanches en toiles vibrantes d'espoir et de fierté nationale.

Chaque dessin est une porte ouverte sur un voyage à travers les paysages enchanteurs de Maurice. Des plages de sable doré, bercées par les douces vagues de l'océan Indien, aux sommets des montagnes verdoyantes, en passant par les rues animées où résonnent les rires joyeux des enfants, chaque dessin est une ode à la beauté et à la diversité de l'île. Le dodo, emblème insulaire, s'y trouve également en bonne place.

Mais ces dessins vont au-delà de la simple représentation physique de Maurice. Ils incarnent le reflet de l'âme vibrante et l'esprit d'unité des Mauriciens à travers des images de danseuses de séga tourbillonnant avec grâce et des célébrations de festivals colorés. Au-delà de l'esthétique, ils constituent un rappel émouvant de l'unité et de la solidarité qui définissent l'identité mauricienne.

Dans chaque coup de pinceau, dans chaque éclat de couleur, on peut y lire l'espoir et la promesse d'un avenir encore plus radieux pour Maurice et sa diaspora, liant étroitement l'île et ses enfants dispersés à travers le monde dans un même sentiment d'appartenance et de fierté nationale.

%

Jamel Tonta

Amy Catherine

Sarah Emritte

Hiba Bhoodhoo

Navya Sadoocharan

Jelina Satapah de France

Abygaëlle gwenaëlle chowrimootoo

Liam Chellemben de Nouvelle-Zélande

Thaayna, Syaana et Nayra Nursingen

Allymamod Assad

Sana Jungal

Ayaan Jeeowdee

Haaniya Noorbux, de Canada

Tanush Dabypersad

Kevisha Gujadhur

Ayush Ramsurn

Neevan Appanah-Lingiah

Tanuja Tonta