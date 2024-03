Ile Maurice: «L'intégration de la durabilité est cruciale tant pour l'avenir de BlueLife que pour celui de l'île»

Les Rs 14 M de profit avant impôt à la fin du 1er trimestre 2023-24, après des pertes de Rs 4,6 M pour la même période en 2022, la bonne performance du segment hôtellerie et la hausse de sa participation à l'actionnariat de l'hôtel «Radisson Blu Azuri» de 90,2 % à 95,7 % sont autant de signes que les affaires sont au beau fixe pour BlueLife, acteur clé de l'immobilier. Or, l'homme qui en a pris la barre depuis juin 2021 refuse que l'entité se cantonne à l'immobilier local. Nous l'avons rencontré.

En quoi consiste sur le plan visuel le changement d'identité de BlueLife ?

Le changement d'identité visuelle de BlueLife a été conçu pour mieux exprimer les aspirations et valeurs de l'entreprise sur le plan visuel. L'objectif était de lui donner un look plus jeune et dynamique, en accord avec la vision de créer des lieux inspirant la joie de vivre ainsi qu'un mode de vie simple, mais prospère. Une nouvelle police de caractères simple, mais audacieuse, a donc été choisie pour représenter la modernité, l'accessibilité et la force de l'entreprise. Tout en conservant la couleur corporate emblématique bleue, chaque service de BlueLife est désormais associé à une couleur distincte, en cohérence avec le nouveau slogan «Tout vient à point».

La nouvelle identité reflète le passage de BlueLife d'une entreprise immobilière traditionnelle à un acteur offrant un service à 360 degrés, qui couvre les grands projets d'aménagement, les infrastructures et les détails de la vie quotidienne, en particulier dans la ville intelligente d'Azuri. Le renouvellement de notre image de marque apporte une énergie dynamique à l'histoire de BlueLife, illustrant la transformation de l'entreprise, et son rôle de modèle dans l'aménagement du territoire, la gestion de projets et autres services immobiliers.

Que signifie commercialement ce changement d'identité visuelle pour BlueLife ?

Cette transition marque le début d'une nouvelle ère pour BlueLife, où nous aspirons à affirmer notre singularité dans l'immobilier tout en jouant un rôle significatif dans des domaines connexes. C'est également un nouvel élan depuis que j'ai pris la barre de BlueLife en juin 2021. Après deux années de pandémie, notre vision et nos objectifs ont évolué pour positionner BlueLife au-delà d'un simple développeur immobilier.

Le changement d'identité visuelle est l'expression de cette nouvelle orientation pour renforcer notre engagement dans l'innovation, la durabilité et l'excellence à travers toute l'entreprise. Dans cette optique, elle symbolise notre volonté de repousser les limites et de créer une expérience globale exceptionnelle pour tous nos clients et partenaires. Nous sommes déterminés à diversifier nos activités, à explorer de nouvelles opportunités, et à élargir notre impact positif dans l'immobilier et même au-delà.

Quelles valeurs souhaitez-vous communiquer à travers cette nouvelle identité visuelle ? Comment s'aligne-t-elle sur la vision future et la stratégie globale de l'entreprise ?

Le changement d'identité visuelle s'inscrit dans une transformation stratégique de BlueLife, symbolisant notre volonté de transcender nos réalisations passées par une approche plus agile et moderne. L'arrivée de nouveaux membres dans l'équipe de direction témoigne également de notre engagement au renouveau. En effet, cette restructuration interne offre des opportunités pour intégrer nos filiales, améliorer l'efficacité opérationnelle et renforcer notre agilité ainsi que notre réactivité sur le marché. Pour optimiser nos opérations, nous avons réorganisé nos activités en trois divisions clés : immobilier, hôtellerie et loisirs, et services. Cette structure nous permet de mieux aligner nos ressources et compétences à nos objectifs spécifiques.

Notre nouvelle stratégie se concentre aussi sur la consolidation de notre pôle immobilier, avec un accent particulier sur la Smart City d'Azuri. Nous avons consolidé notre Land Bank autour d'Azuri en vendant d'autres biens et parcelles ailleurs dans le nord de l'île. Ce portefeuille foncier de 400 arpents vise à apporter de la valeur à la région en tant qu'aménageurs du territoire dont la vision repose sur une approche complète, de la conversion des terres agricoles au plan directeur jusqu'à la promotion immobilière, avec une attention particulière à la durabilité et au respect de l'environnement.

Notre savoir-faire iconique, avec Azuri, sert de fondement à nos futures réalisations. Nous embrassons une approche de co-construction avec nos communautés, en écoutant leurs besoins et leurs attentes pour dessiner l'avenir de notre Smart City de manière collaborative. Notre accent sur la notion de legacy et de transmission souligne notre engagement à créer des projets durables, façonnant l'avenir d'une génération à l'autre.

Le rapport de Korn Ferry sur les salaires de 211 compagnies à Maurice a rendu plus visible l'épineux problème de départs volontaires d'employés de certains secteurs vers d'autres horizons. Sur quoi une entreprise devrait-elle s'appesantir pour retenir ses talents ?

BlueLife a élaboré une stratégie robuste pour attirer et retenir les talents, axée sur la création d'un vivier de professionnels visant l'excellence. Une de nos initiatives clés consiste à intégrer trois jeunes talents dans un programme de développement de gestion en collaboration avec l'école de commerce de Stellenbosch, pour renforcer leurs compétences en leadership et approfondir leur compréhension des rôles de dirigeants. En tant qu'employeur de choix, BlueLife offre une rémunération compétitive, et s'engage au développement professionnel et personnel de ses collaborateurs.

Les rémunérations, alignées sur la parité interne et les références du marché, sont conçues pour attirer des talents compétitifs, favorisant ainsi une croissance durable. À la fin de l'année 2022, Alentaris a été chargée d'entreprendre un exercice de comparaison des salaires. Son objectif était de comparer les salaires de base, et les avantages extra-légaux liés à des fonctions spécifiques dans les sociétés opérant dans l'immobilier et la promotion immobilière. Cette enquête, qui a fourni un guide des salaires et avantages sociaux offerts sur le marché, a confirmé que nous offrons des niveaux de rémunération compétitifs.

En quoi consiste votre politique de rémunération ?

La rémunération, y compris celle des postes de direction, est basée sur les performances mesurées par les responsables de chaque département et des comparaisons pour assurer la compétitivité sur le marché. Outre la méritocratie, les récompenses de BlueLife mettent l'accent sur les performances avec l'évaluation annuelle des performances de chaque membre du personnel. Ces initiatives reflètent l'engagement de BlueLife au développement de son équipe et à la création d'un environnement de travail durable.

Comment BlueLife réagit-elle aux évolutions récentes du marché immobilier pour que ses projets de 2024 répondent aux besoins changeants des clients ?

Depuis sa création, l'offre immobilière à Azuri était positionnée dans un marché dit accessible. Nous avions des biens commercialisés principalement destinés à une clientèle étrangère, sous le régime IRS et positionnés entre USD 500 000 et USD 700 000. En parallèle, nous avions commercialisé des biens destinés aux acheteurs locaux entre Rs 7 millions et Rs 14 millions. À nos débuts, nous avions choisi de ne pas nous positionner dans l'immobilier de luxe.

Six ans plus tard, nous avons développé quelques projets haut de gamme sur des parcelles de terre avec vue sur la mer ou la rivière car la demande se faisait sentir pour ce type de biens plus prestigieux. À la même époque, Azuri voyait un accroissement de sa notoriété dans l'immobilier. Aujourd'hui, nous restons dans la même stratégie en gardant l'équilibre entre une offre qui répond à une clientèle socio-professionnelle qui recherche des biens de qualité à des prix accessibles, en tenant compte des paramètres comme le pouvoir d'achat et les données du marché, et une offre plus haut de gamme en raison de la superficie, de l'emplacement et des commodités accompagnant le bien.

Dans votre rapport annuel, vous parlez d'intégration de la durabilité dans vos projets. Pouvez-vous détailler des actions concrètes qui ont minimisé l'impact négatif sur l'environnement et renforcé la résilience aux défis climatiques ?

En tant qu'un des leaders du secteur immobilier à l'île Maurice, BlueLife considère l'intégration de la durabilité comme un investissement crucial pour son avenir et celui de l'île. Après une étroite collaboration avec sa société mère, le groupe IBL, BlueLife a identifié trois domaines prioritaires : le climat, les écosystèmes, ainsi que les droits et la résilience communautaire.

Face au défi majeur du changement climatique, BlueLife s'engage dans des actions clés telles que le développement d'infrastructures durables, des matériaux à faible impact, des structures innovantes et l'optimisation continue du plan directeur d'Azuri. Ces efforts visent à réduire l'empreinte écologique tout en offrant des projets immobiliers de qualité. Les écosystèmes côtiers sont exploités comme un atout majeur, avec des initiatives pour maximiser les espaces verts, protéger les habitats naturels, adopter des approches personnalisées pour les infrastructures et encourager l'engagement local.

BlueLife considère les écosystèmes non seulement comme des défis à relever, mais également comme des partenaires essentiels à la construction d'un avenir durable. Les droits et la résilience communautaire sont aussi au coeur de cette stratégie, grâce à un engagement à garantir l'accessibilité aux opportunités sociales et économiques, la coopération avec les communautés voisines pour des projets d'infrastructure et une intégration harmonieuse dans la région environnante. BlueLife s'efforce de construire des communautés durables qui contribuent positivement à l'identité régionale, favorisent la prospérité partagée et renforcent la résilience collective.

Quels sont les priorités stratégiques et les objectifs clés de BlueLife pour 2024 ?

En ce début d'année 2024, les priorités stratégiques et les objectifs clés de BlueLife visent à renforcer notre présence dans le secteur immobilier, améliorer nos infrastructures, et offrir une expérience améliorée à nos résidents et nos propriétaires à Azuri. Nous avons aussi en cours des projets immobiliers excitants, des appartements et penthouses en bord de mer qui seront commercialisés à partir de mars, et qui élargiront notre offre de logements haut de gamme. Nous travaillons également sur un projet de villas individuelles haut de gamme au coeur de notre golf The Nine.

Ces résidences exclusives compléteront notre portefeuille immobilier à la fin du premier semestre. Pour améliorer l'infrastructure routière, nous travaillons sur un nouveau rond-point pour améliorer la fluidité routière et la sécurité sur la route côtière traversant Azuri. Notre engagement en- vers la qualité de vie de nos résidents et propriétaires demeure une de nos priorités. Nous poursuivrons nos efforts pour créer des environnements propices au bien-être et à la qualité de vie avec des initiatives axées sur la sécurité, la durabilité et la création d'es- paces communautaires attrayants.