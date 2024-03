Togo: Golfe 1 et OADEL s'y mettent, à travers une foire communale

Ouverte Jeudi sur l'esplanade de la Mairie annexe d'Akodesséwa, cette foire communale qui devra se dérouler sur trois jours, se veut une initiative de l'ONG OADEL (Organisation pour l'Alimentation et le Développement Local) et de la Mairie de la commune de Golfe 1, Bè Afédomé, pour booster la consommation locale, sur ce territoire communal. Il s'inscrit dans le cadre du projet TERSAA (Transition des Systèmes Agricoles et Alimentaires sur les Territoires), que pilote l'ONG précitée.

A l'ouverture de cette foire, hier, en présence des autorités communales mais également des autorités traditionnelles, il a été question pour OADEL de rappeler aux uns et aux autres, le bienfait des produits qui sont mis en avant au cours de cette foire et bien d'autres produits localement. Entre autres, il y a cette avantage en matière de l'apport à la santé des consommateurs, et ensuite la contribution à l'économie locale en participant à entretenir les activités des agriculteurs ou paysans et des Togolais investis dans la transformation des produits agricoles et locaux.

Responsable du projet TERSAA à l'ONG OADEL, Nadège Tougan a indiqué que leur « objectif à travers cette initiative est de donner une meilleure visibilité aux produits togolais dans les communes. Il est crucial de consommer local car cela permet de connaître l'origine des produits, ils sont moins transformés et contribuent au développement de l'économie locale, tout en favorisant une bonne santé ».

A la suite de cette ONG, c'est le premier adjoint au Maire de la Commune de Golfe 1, partenaire de cette foire communale qui n'a pas caché son enthousiasme. « C'est une opportunité pour sensibiliser à la consommation des produits locaux, qui garantissent notre santé. Consommer local, c'est assurer sa santé, promouvoir la redistribution des richesses locales et favoriser le développement de sa communauté », a affirmé Fofo Boko, qui a invité les administrés à un changement de comportement dans la consommation. Il a donc regretté les mauvaises habitudes alimentaires autrefois adoptés.

Entre autres produits qui sont vendus à cette foire jusqu'à demain Samedi, il y a des boissons, liqueurs, pains, biscuits, jus 100% naturels, saucisses, vêtements, sacs, chaussures.