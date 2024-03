Sénégal: La BNDA ouvre une nouvelle agence à Yélimané

La Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) a procédé, le mardi 05 mars 2024, à l'ouverture à la clientèle de son agence de Yelimané. C'était sous la présidence du Préfet, le Colonel Madicama Diawara, en présence de Mme la Représentante du Directeur Général de la BNDA, Mme Faskoye Diahara Cissé, des autorités administratives, politiques et coutumières du cercle.

Ce mardi 05 mars 2024 est une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du cercle de Yélimané. En effet, elle marque l'ouverture à la clientèle d'une agence BNDA dans un cercle de Kayes. Une grande première qui honore tout le cercle de Yélimané. Les populations mesurent à sa juste valeur cet acte de haute portée sociale et économique.

« En décidant d'ouvrir une agence dans notre cercle, la BNDA répond ainsi aux aspirations profondes des populations et surtout celles établies à l'extérieur du pays. Il est loisible d'imaginer maintenant le bonheur et la joie qu'elles ressentent à travers cette ouverture », s'est réjoui le Prefet de Yélimané . Avant de remercier vivement au nom des populations de Yélimané le Conseil d'Administration, la Direction Générale et toutes les masses laborieuses de la BNDA pour la concrétisation d'un projet qui nous tenait à coeur.

%

« Nous osons espérer que la toute nouvelle agence BNDA sera un véritable catalyseur des projets et initiatives économiques de la zone et contribuera par la même occasion à booster de façon efficiente l'économie locale », dira le Colonel Madicama Diawara.

Quant à la représentante du Directeur général de la BNDA du Directeur Général, elle a souligné l'intérêt de son institution bancaire. « En ouvrant les portes de cette agence, nous aspirons à bien plus qu'à fournir des services bancaires de qualité. Nous aspirons à devenir un pilier de confiance et de soutien pour chacun de nos clients. Nous sommes ici pour répondre à vos besoins financiers, mais aussi pour accompagner vos projets, vos rêves et vos aspirations », a expliqué Mme Faskoye Diahara Cissé.

Et de souligner : « Dans un monde en constante évolution, notre objectif est de rester en phase avec les attentes et les exigences de notre clientèle. Nous nous engageons à offrir des solutions innovantes, à être à l'écoute de vos besoins et à vous fournir un service personnalisé qui dépasse vos attentes ».