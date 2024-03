Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisses généralisées des trois indices phares en fin de semaine

Après des jours de situation contrastée, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la semaine avec des baisses généralisées.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 15 mars 2024, l'indice composite (indice général de la Bourse) a régressé légèrement de 0,07 à 211,92 points contre 212,07 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une baisse de 0,23% à 106,59 points contre 106,84 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en régression de 0,30% à 98,83 points contre 99,13 points la veille.

La valeur des transactions est passée de 390,390 millions de FCFA la veille à 550,073 millions de FCFA ce vendredi 15 mars 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est aussi en baisse de 5,869 milliards de FCFA, se situant à 7883,809 milliards de FCFA contre 7 889,675 milliards de FCFA le jeudi 14 mars 2024.

Quant à celle du marché obligataire, elle est en baisse de 2,449 milliards passant de 10 362,544 milliards de FCFA la veille à 10 364,993 milliards de FCFA ce vendredi 15 mars 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d'Ivoire (plus 7,38% à 7 350 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,99% à 765 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,74% à 2 295 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,62% à 805 FCFA) et SOGC Côte d'Ivoire (plus 3,86% à 3 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 7,47% à 2 105 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,96% à 535 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,39% à 1 685 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,16% à 735 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 3,83% à 2 260 FCFA).