Afrique: Trente et un joueurs convoqués pour les matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin

Dakar — Le sélectionneur national Aliou Cissé a publié, vendredi, une liste de 31 joueurs devant prendre part aux deux matchs amicaux du Sénégal contre le Gabon, le 22 mars, et le Bénin, le 26 du même mois.

La liste du sélectionneur des Lions compte cinq nouveaux joueurs, dont les défenseurs Arona Sanganté, du Havre (France) et l'international U20 Seydou Sano (Al Gharafa, Qatar).

Le jeune milieu de terrain de Strasbourg, Habib Diarra, Mamadou Lamine Camara de RS Berkane (milieu de terrain) et l'attaquant de Génération Foot, Amara Diouf, font aussi partie des nouveaux joueurs appelés en sélection nationale A.

La convocation de Amara Diouf, jeune pensionnaire de Génération Foot et capitaine des Lionceaux U17, semblait la plus attendue par les observateurs du football national, en raison de ses dernières prestations qui ont impressionné plus d'un.

Formé à Génération Foot, il ne reste au vainqueur de la Can U17 qu'à attendre ses dix-huit ans pour signer pro à Metz, le club partenaire de l'équipe de Déni Birame Ndao.

Arona Sanganté et Seydou Sano pour mieux huiler la défense

Capitaine du Havre, Arona Sanganté est une bonne recrue, de même que Sano, pensionnaire d'Al Gharafa SC, au Qatar, et ancien de l'US Gorée et de Braga (Portugal). Une manière de préparer la relève de la bande à Kalidou Koulibaly.

C'est sans doute le même souci qui a poussé le coach à penser à élargir la gamme de l'entrejeu en convoquant le discret et technique Mamadou Lamine Camara, qui a formé un trio de rêve avec Lamine Camara et Pape Demba Diop à la CAN U20.

Habib Diarra, le milieu de terrain de Strasbourg qui a notamment évolué avec les espoirs de l'équipe nationale de France, fait partie aussi de la liste des joueurs convoqués, une première pour le natif de Guédiawaye.