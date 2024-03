Congo-Brazzaville: Lutte contre l'occupation de l'espace public - Les administrateurs-maires sommés d'intensifier la répression

Après avoir été interpellé le 7 mars dernier par les sénateurs sur les tentatives de réappropriation de l'espace public par les occupants inciviques, le ministre délégué à la Décentralisation et au Développement local, Juste Désiré Mondélé, a réuni, le 15 mars, les administrateurs-maires d'arrondissement et les commandants de police et de gendarmerie de Brazzaville, pour les instruire de renforcer la surveillance à travers la ville.

Trois points étaient à l'ordre du jour de la réunion entre le ministre Juste Désiré Mondélé et les maires d'arrondissement. Ils ont fait, en premier, le point de l'opération de déguerpissement des occupants anarchiques de l'espace public, lancée la veille du sommet sur les trois bassins forestiers mondiaux. Une opération saluée par tous et dont la pérennité est toujours réclamée par les Brazzavillois. Tenant compte des préoccupations des sénateurs, le ministre a enjoint les administrateurs-maires et les commandants de gendarmerie et de police à renforcer la surveillance, de manière à maintenir durablement les artères principales de la ville capitale libres et fluides.

« Il nous a été rapporté qu'il y aurait des tentatives de réappropriation de l'espace public pourtant déjà débarrassé des marchés de fortune. Des instructions vous sont donc données de veiller à ce que ces artères ne soient plus envahies par les vendeurs illégaux », a instruit Juste Désiré Mondélé.

Les discussions avec ses administrés ont tourné aussi autour des marchés de fortune créés dans les rues et avenues çà et là mais dont des inciviques collectent des taxes à la place de la mairie. Un comportement que le ministre estime blâmable du fait qu'il favorise l'évasion des recettes municipales dont le Conseil départemental et municipal a besoin pour bien fonctionner.

« Le 7 mars dernier, le Sénat avait interpellé le gouvernement sur la gestion des marchés domaniaux. Il nous avait été signalé des pratiques de collecte illicite des recettes municipales au niveau des marchés domaniaux par des personnes non habilitées, occasionnant ainsi l'évasion des recettes municipales », a renchéri Juste Désiré Mondélé.

L'initiative saluée par l'ensemble des administrateurs-maires, parmi lesquels celui du deuxième arrondissement, Bacongo, Bernard Batantou, qui a confié à la presse que le ministre les a assurés que des moyens financiers conséquents leur seront octroyés incessamment pour assainir leurs entités administratives respectives.