Afrique de l'Est: Baobab Banque et Baobab Plus Madagascar, ensemble pour faciliter et démocratiser l'accès à l'énergie et au digital

Vendredi 15 mars 2024 - ce jour marque un moment significatif dans le paysage

financier et technologique malgache, avec le renforcement de la collaboration entre

Baobab Banque et Baobab Plus pour faciliter et démocratiser l'accès à l'énergie et

au digital à Madagascar.

Les deux filiales du Groupe Baobab - leader de la Microfinance en Afrique -

présentes à Madagascar, ouvrent un nouveau chapitre dans leur collaboration

historique avec l'ambition d'équiper les foyers et les entrepreneurs Malgaches en

produits solaires et digitaux, offrant ainsi un appui essentiel aux particuliers et aux

acteurs économiques locaux. En 2017, les deux partenaires avaient déjà lancé un

mouvement de transformation du paysage énergétique Malgache avec le lancement

de l'offre "top-up". Cette dernière permet aux clients de Baobab Banque Madagascar

d'acquérir des produits de Baobab Plus jusqu'à 10% du montant du crédit lors de la

contractualisation du prêt. Cette première offre n'était que le signe annonciateur de

%

futures innovations majeures et enrichissantes. Elle comprend la fourniture et la

mise à disposition de lanternes, de kits domestiques et professionnels pour l'énergie

solaire, des smartphones, des laptops pour les produits digitaux, des accessoires

tels que les ventilateurs et les réchauds améliorés.

La conférence de presse du 15 mars s'inscrit dans cette lignée et souligne

l'importance que les deux partenaires accordent aux initiatives nécessaires pour

combler le déficit d'accès à l'énergie à Madagascar. Elle rappelle également le rôle

crucial joué par ces deux institutions dans la réduction des inégalités observées

dans le digital et l'énergie.

Depuis leur établissement sur le territoire national, Baobab Banque Madagascar en

2006 et Baobab Plus en 2016, ces deux filiales du groupe Baobab se sont affirmées

comme actrices majeures dans le paysage financier et le secteur de l'énergie et du

digital du pays, fournissant des services financiers viables et durables à plus de 75

000 clients, plus particulièrement ceux exclus des services financiers classiques et

facilitant l'accès à l'énergie et au digital en Pay- As-You-Go.

Le renforcement de ce partenariat est accompagné par le lancement d'une nouvelle

offre variée et riche, appelée Baobab Energy Solutions (BES).

Connaissant les interruptions électriques persistantes et récurrentes dans le pays,

cette nouvelle offre permet aux entrepreneurs d'acquérir des équipements essentiels

au développement de leurs activités tels que des congélateurs et réfrigérateurs

solaires, des générateurs solaires et d'autres produits haut de gamme.

Les solutions de congélateurs solaires, par exemple, garantissent la conservation

des produits au frais jusqu'à 5 jours et permettent de soutenir les entrepreneurs

locaux en assurant la continuité de leurs activités commerciales, même en cas de

coupures persistantes.

« Ce partenariat transcende une simple alliance commerciale. C'est un engagement

profond envers nos petits entrepreneurs, qui sont les piliers de notre économie. En

unissant nos forces, nous leur offrons non seulement des solutions énergétiques

durables mais également un soutien financier essentiel pour faire face aux défis

quotidiens. Ensemble, nous bâtissons un avenir où chaque entrepreneur peut

prospérer, quelle que soit la situation énergétique, tout en assurant un

développement économique inclusif et enrichissant.", déclare Hugues BONSHE

MAKALEBO, Directeur Général de Baobab Banque Madagascar.

L'offre BES peut être contractée auprès des 36 agences de Baobab Banque

Madagascar pour une durée de 1 à 24 mois sans garantie additionnelle. La livraison,

l'installation et le Service-Après- Vente de l'équipement sont assurés par Baobab

Plus.

"Nous ne comptons pas en rester là", affirme Guilla LENNE VENANCE, Directrice

Générale de Baobab Plus Madagascar. "Un nouveau projet axé sur l'inclusion

financière est en cours de développement. Baobab+ étant connu par son offre Pay

as you go (paiement petit à petit) souhaite permettre à ses clients de bénéficier des

crédits auprès de Baobab Banque Madagascar en utilisant leur historique de

remboursement du produit solaire ou numérique comme première expérience de

crédit".

À propos de Baobab Banque Madagascar

Baobab Banque Madagascar est une Banque installée à Madagascar depuis près de 18 ans

et est une filiale du Groupe Baobab, leader de la Microfinance sur le continent africain dont

le siège social se trouve en France. Baobab Group opère dans 7 pays en Afrique dont le

Sénégal, Mali, République Démocratique du Congo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, et

Madagascar ainsi qu'en Chine. La Banque se positionne comme partenaire de premier choix

pour le développement socio-économique du pays à travers la proposition d'une offre variée

de services financiers modernes et inclusifs au profit de ses clients et partenaires. La

Banque compte à ce jour 36 agences, 550 points correspondants, 300 000 clients et 850

employés. Elle est présente dans 29 villes sur le territoire Malagasy.