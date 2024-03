Afrique: Le Président chinois visitera l'Angola

Pékin — Le Président chinois Xi Jinping a accepté aujourd'hui l'invitation à effectuer une visite officielle en Angola, formulée par le Chef de l'État angolais, João Lourenço, dont la date sera fixée par les voies diplomatiques appropriées.

Xi Jinping, en acceptant l'invitation, a rappelé qu'en 2010, en tant que vice-président de la République populaire de Chine, il s'était rendu en Angola et qu'il gardait des "souvenirs intenses" de ce voyage, en particulier l'accueil chaleureux à Luanda.

"Je me souviens, il y a 14 ans, avoir vu à Luanda plusieurs bâtiments en construction, de nombreux projets en cours. J'ai tout l'honneur d'accepter votre invitation", a déclaré l'homme d'État chinois.

De même, cet après-midi, João Lourenço a également accepté une invitation de Xi Jinping, à participer à la prochaine édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), prévue en septembre de cette année, à Pékin.

Relations Angola/Chine

Les relations entre l'Angola et la Chine remontent à 1983 et ont atteint leur apogée en 2000, lorsque le géant asiatique a commencé à accorder des prêts au pays pour reconstruire les infrastructures détruites par la guerre et relancer l'économie angolaise.

Depuis 2007, l'Angola est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec un chiffre d'affaires qui a enregistré, rien qu'en 2010, un total de 24,8 milliards de dollars américains.

En Angola, la Chine opère dans les domaines les plus variés de la vie économique et sociale du pays, avec une forte présence dans la formation du personnel, à travers la construction et l'équipement du Centre intégré de formation technologique (CINFOTEC) et de l'Académie de diplomatie Venâncio de Moura et l'offre de bourses aux étudiants angolais.