Afrique: La collaboration de la Chine est cruciale pour l'industrialisation de l'Angola - Ministre de l'Industrie

Pékin — La présence et la collaboration chinoise aux différents niveaux de l'État et des entreprises sont cruciales, en vue de l'industrialisation de l'Angola, a déclaré à Pékin (Chine), le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Minguês.

Dans une interview accordée à l'agence Xinhua, le ministre angolais a exprimé sa gratitude pour le ferme soutien de la Chine dans la reconstruction et la construction de nouvelles infrastructures après la guerre en Angola.

Selon Rui Minguêns, la participation et la présence d'entreprises et de ressources financières chinoises ont été fondamentales pour la récupération initiale des infrastructures détruites, telles que les ponts, les routes, les lignes de transport d'électricité et les systèmes d'approvisionnement en eau.

"Toutes sont des infrastructures nécessaires au développement économique et social en général, mais en particulier nécessaires à notre industrie", a-t-il informé.

Il a souligné qu'après la restauration des infrastructures, l'Angola a connu des investissements d'entreprises privées chinoises dans divers secteurs industriels, apportant une nouvelle vitalité et montrant au monde le potentiel industriel angolais.

"Le fait est qu'à l'heure actuelle, les plus grands investisseurs privés en Angola sont probablement les investisseurs chinois. Ils sont le meilleur exemple qu'en Angola, il est possible d'investir, de créer des emplois, de créer des industries et de permettre aux entrepreneurs d'obtenir des bénéfices de manière honnête, " a-t-il dit.

%

Plus de 400 entreprises chinoises opèrent actuellement en Angola, avec des investissements dépassant 24 milliards de dollars (1 dollar vaut 832 Kz). Beaucoup de ces entreprises sont impliquées dans la production industrielle et dirigent des usines qui produisent des matériaux de construction, des plastiques, de l'acier, des batteries, des produits du quotidien et d'autres articles.

"J'ai été très impressionné par le niveau de développement que j'ai trouvé dans la société chinoise et j'ai trouvé intéressant le modèle de capacité d'industrialisation de la Chine, en attirant dans l'industrie de grandes couches de la population qui n'étaient auparavant que des populations rurales", a-t-il déclaré.

Rui Miguêns estime que la haute technologie et le développement industriel de la Chine a profité aux familles ordinaires, améliorant ainsi la vie des gens.

L'Angola, a-t-il souligné, peut tirer des leçons de l'expérience d'industrialisation de la Chine afin d'améliorer les revenus de sa population.

Depuis que l'Angola a établi des relations diplomatiques la Chine, il y a 41 ans, il est devenu le deuxième partenaire commercial de cette nation asiatique en Afrique, avec un commerce bilatéral atteignant 23 milliards de dollars en 2023.

Les entreprises chinoises ont reconstruit ou construit 2 800 kilomètres de voies ferrées, 20 000 kilomètres de routes, plus de 100 000 logements sociaux, plus de 100 écoles et plus de 50 hôpitaux dans ce pays d'Afrique australe.

Le ministre angolais a souligné qu'au cours de la dernière décennie, la coopération entre la Chine et l'Angola, dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route", a produit des résultats fructueux, décrivant l'initiative comme promouvant le développement économique et social du continent africain, aidant l'Afrique à s'intégrer dans le commerce mondial.

À cette fin, selon le ministre, cela permet aux nations d'exploiter leurs capacités et leur potentiel, visant le bien-être global.