Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Les blessés en opération plaident pour l'instauration d'une journée d'hommage

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, hier après-midi, la clôture de la conférence sur l'amélioration de la prise en charge des blessés en opération.

Plus de 500 participants dont 300 blessés en opération ont, pendant 72 heures, mené la réflexion sur l'amélioration de la prise en charge des blessés et leur réinsertion socio- professionnelle. Ils ont passé en revue les différents textes en matière de lutte contre le terrorisme et ceux relatifs au traitement réservé aux blessés.

A l'issue des travaux, les participants ont recommandé la création d'un service pluridisciplinaire pour la gestion des blessés en opération dans chaque entité et la création d'une structure autonome pour la prise en charge médicale en urgence des blessés et leur évacuation hors du pays.

La mise en place d'un programme spécial de réinsertion professionnelle au profit des Volontaires pour la Défense de la Patrie blessés lors des opérations et des mobilisés, a aussi été proposée ; ainsi que l'institution de dispositifs et stratégies de prises en charge psychologique, sociale et spirituelle dans chaque entité des Forces de défense et de sécurité.

Les blessés en opération ont également souhaité l'instauration d'une journée pour leur rendre hommage, la réactivation de la commission de réformes des Forces armées nationales et sa mise en place dans les autres entités, et l'adoption de textes spécifiques sur les blessés en opération.

En réponse, le Chef de l'Etat a assuré que des actions sont en cours pour améliorer leurs conditions. Il s'agit notamment du renforcement et de l'amélioration du plateau technique du centre médical des armées ainsi que la prise en charge gratuite et rapide des blessés dans tous les centres hospitaliers régionaux du pays dont la pratique est déjà opérationnelle.