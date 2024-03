Sénégal: Digitalisation du dossier patient unique - Le processus démarre à l'hôpital Abass Ndao

Le Sénégal vient de lancer officiellement la digitalisation du dossier patient unique à Dakar, à l'hôpital Abass Ndao. Selon la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, l'un des objectifs de cette implémentation est de tendre vers zéro papier dans le circuit du patient, d'optimiser la coordination entre médecins et entre les structures de santé.

Le dossier patient unique, comme son nom l'indique, est le dossier sur lequel sont consignées toutes les informations médicales du patient depuis son premier contact avec le système de santé. Pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a procédé hier, jeudi 14 mars 2024, au lancement de cette plateforme, il est unique parce qu'il est le seul dossier médical utilisé par tous les praticiens qui auront à prendre en charge le patient, quels que soient leurs spécialités ou leurs lieux de prestation.

Pour le ministre, Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, le dossier patient unique permettra de rompre avec la multiplicité des dossiers pour un seul patient, d'assurer la sécurisation et la confidentialité des données personnelles des patients, de raccourcir les délais d'attente dans les hôpitaux, de permettre aux patients de prendre des rendez-vous ou de recevoir les notifications de leurs rendez-vous par message SMS, de faciliter la recherche en santé, d'avoir une fiabilité des statistiques et des données sanitaires, entre autres avantages.

«Ce dossier patient unique, document de référence élaboré par le ministère de la Santé, une fois digitalisé, sera utilisé par tous les hôpitaux et tous les médecins», a-t-elle fait comprendre. Et de poursuivre : «la digitalisation du dossier patient unique est un long processus qui vient de démarrer par une phase pilote, avec six hôpitaux : Abass Ndao, Hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, les hôpitaux de Matam, Kaolack, Kaffrine et Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. A la fin de la phase pilote, il y aura un passage à l'échelle et tous les hôpitaux du Sénégal implémenteront le dossier patient unique».

Avec cet outil, les acteurs du ministère de la Santé ont estimé que le Sénégal fait encore un grand pas dans le plan de renforcement de l'offre de soins, mais aussi un pas de géant pour se conformer aux standards internationaux dans la gestion de l'information médicale. «Dans beaucoup de pays européens, le dossier patient unique est en train d'entrer dans le système. Nous sommes dans le rattrapage de nos gaps».

Dr Ibrahima Khaliloullah Dia, chef du Département Digital au ministère de la Santé a fait savoir que ce projet n'est rien d'autre que la digitalisation du dossier médical du patient. «Tout ce que le patient devait recevoir ou reçoit en général comme radio, comme bilan, est maintenant digitalisé. Ce qui veut dire que le patient qui vient, trouvera son dossier fiché dans l'ordinateur bien conservé, les ordonnances émises bien classées».

Et de relever : «l'avantage, c'est qu'aucun dossier médical ne sera plus perdu. Le patient pourra aussi, avec son téléphone, accéder à son dossier médical. L'autre aspect, c'est la gestion des rendez-vous qui est améliorée. Maintenant, le rendez-vous médical est donné directement par SMS. Et, deux jours avant, un autre message vous est envoyé pour rappel. Le fait d'apporter le dossier médical, ça sauve des vies».

Pour rappel, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a lancé le processus en juin 2023, pour l'élaboration de référentiel du dossier patient unique, avec la participation de tous les acteurs et les sociétés savantes.