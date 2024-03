Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Mars 2024

Sénégal : Loi d’amnistie- Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont libres

En application de la loi d'amnistie initiée par le président de la République Macky Sall et votée le 6 mars dernier par l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont recouvré la liberté, ce jeudi 14 mars 2024, dans la soirée.La remise en liberté d'Ousmane Sonko et du candidat à la Présidentielle Bassirou Diomaye Faye est survenue quelques heures après la promulgation de la loi d'amnistie par le chef de l'État.Ousmane Sonko, président du Parti PASTEF, qui a été dissous par un décret du président de la République, Macky Sall, était en prison depuis juin dernier. De son côté, le Secrétaire général de ladite formation politique avait été incarcéré en avril 2023. Depuis sa cellule de prison, Bassirou Diomaye Faye a été investi candidat à la Présidentielle de substitution à Ousmane Sonko dont le dossier a été invalidé par le Conseil constitutionnel. C'est en candidat attendu sur le terrain politique que Bassirou Diomaye Faye va humer l'air de la liberté. Il devra par la suite aller à la rencontre des électeurs pour la dizaine de jour qui sépare de la Présidentielle du 24 mars 2024.La loi d'amnistie, dont les conséquences ont abouti à ces libérations, concerne les faits liés aux manifestations politiques ayant lieu au Sénégal entre février 2021 et février 2024, événements pour lesquels Ousmane Sonko a été emprisonné. (Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Ntic - La rupture de 4 câbles sous-marins à l’origine de l’interruption de services internet

Des informations relais dans le courant de la journée ont donnée plus de précisions. L’interruption des services internet des deux plus gros opérateurs (Orange CI et MTN) en Côte d’ivoire depuis la matinée du jeudi 14 mars 2024. Selon le site abidjan.net et des sources gouvernementales ivoiriennes, jusqu’en milieu d’après-midi, seuls les services Internet de Moov Africa, le troisième opérateur du pays, étaient disponibles grâce au câble sous-marins de Maroc Telecom. « Ce sont quatre câbles sous-marins qui sont coupés. C’est inhabituel et c’est très inquiétant », confie une source au sein de la haute direction de l’un des opérateurs concernés par l’incident. Il s’agit notamment des câbles sous-marins WACS Sud (en baisse mardi soir) WACS Nord (en baisse mercredi soir) , ACE (down ce jeudi matin depuis 8 h), MainOne (en panne depuis 9h ce jour) ainsi que le SAT3. (Source : Abidjan.net )

Guinée : Activités gouvernementales - Le premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah a reçu en audience jeudi

A la sortie de cette rencontre, le coordinateur du mouvement syndical guinéen, le secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG), Amadou Diallo, a indiqué que tous les problèmes qui concernent de façon globale le mouvement syndical guinéen ont été évoqués. Poursuivant, Amadou Diallo a souhaité qu’il y ait entente entre les deux parties (Gouvernement et syndicat). C’est ce qui a beaucoup retenu l’attention au cours de la rencontre, a-t-il souligné.Le S/G de la CNTG a informé que le premier ministre a instruit le ministre du travail dès après sa prise de fonctions de recevoir le mouvement syndical en vue de débattre tous les problèmes liés à leurs revendications. Il a demandé au mouvement syndical de faire un mémo dans lequel il doit mentionner tous les points de revendication afin que son cabinet puisse donner un calendrier qu’il pourra utiliser pour les rencontres périodiques. (Source : Agp)

Gabon : An 56 du Pdg- Entre mea culpa, reconquête du pouvoir et soutien au Ctri

Le 12 mars à son siège de Louis à Libreville, le Parti démocratique gabonais (PDG) a célébré son 56e anniversaire, le premier sans être au pouvoir. Blâmé pour sa mauvaise gouvernance du pays, l’ex-parti au pouvoir a fait son mea culpa, mais a aussi manifesté son désir de reconquérir la confiance des Gabonais, avant d’exprimer son soutien au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).Au siège de Louis le 12 mars, les militants du Parti démocratique gabonais (PDG) qui malgré le contexte marqué par la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), ont revêtu leur tenu des grands jours pour commémorer le 56e anniversaire de leur parti : le premier sans le pouvoir. « La tâche est immense surtout en cette période de Transition au cours de laquelle le parti doit plus que jamais faire son introspection», a déclaré Angélique Ngoma, la secrétaire générale de l’ex parti au pouvoir. Selon elle, cette situation donne au PDG l’occasion d’identifier et reconnaître ses manquements en toute humilité et sincérité afin de mieux se projeter dans l’avenir. (Source : alibreville.com)

Nigeria : Après la fin des sanctions de la Cédéao - Le Nigeria annonce la réouverture de ses frontières et la fin des sanctions contre le Niger

Ce mercredi 13 mars 2024, c'est au tour du Nigeria d'annoncer la décision de levée des sanctions. Le géant ouest-africain rouvre ses frontières avec son voisin sahélien dès ce jour, et met également fin aux sanctions d'ordre économique. Lundi 11 mars 2024, lors du démarrage du ramadan, Abba Kabir Yusuf, le gouverneur de Kano avait publiquement demandé l'ouverture de la frontière avec le Niger. C'est dire combien la décision annoncée par Bola Ahmed Tinubu était attendu, pointe notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis. C'est en effet la présidence nigériane qui a détaillé les sanctions prenant fin dès aujourd'hui avec, en premier lieu, la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec son voisin. Les contraintes économiques sont également tombées comme les transactions commerciales. Les axes Kano Maradi, Kano Zinder et Maiduguri Diffa ont toujours pesé dans les échanges transfrontaliers entre les deux pays, notamment sur les produits agricoles et le bétail, que le Nigeria importe beaucoup du Niger. (Source : Rfi)

Cameroun: Football - 62 joueurs du championnat, dont Nathan Douala, écartés pour « double identité »

La Fédération camerounaise de football a fait savoir que 62 joueurs du championnat national, Elite One, ne disputeront pas les play-offs pour cause de fraude sur l’âge. Parmi eux, Nathan Douala, qui avait été retenu avec les Lions indomptables lors de la Can 24 et qui faisait déjà parler pour ses « 17 ans ».Il était un peu la mascotte des Lions indomptables lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Nathan Douala, déclaré plus jeune joueur de la Can du haut de ses « 17 ans » faisait office d’animateur du groupe retenu par le désormais ex-sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song. Aujourd’hui, le joueur de Victoria United est devenu le symbole du nouveau scandale de fraude sur l’âge qui secoue en ce moment le foot camerounais. La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) vient en effet de sortir la liste joueurs autorisés à prendre part aux play-offs du championnat MTN Elite One sans 62 joueurs, dont Wilfried Nathan Douala, écartés pour cause de « double identité » et pour avoir menti sur « leur âge ». ( Source : Rfi)