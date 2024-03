Cote d'Ivoire: Interruption de services internet - Un comité de crise mis en place par le gouvernement

Difficile de naviguer le jeudi 14 Mars 2024 en Côte d’Ivoire. Ce qui ressemblait à un bug passager à pris toute la journée, voire toute la nuit du 14 au 15 Mars. Selon le ministère ivoirien de la transition numérique et de la Poste, la réparation des câbles sous-marins sectionnés pourrait prendre quelques jours et la normalité pourrait être de retour dans une semaine. Un comité de crise au niveau du gouvernemental a été mis en place, pour suivre l’évolution de la situation.

Des informations relayées dans le courant de la journée ont donnée plus de précisions. L’interruption des services internet des deux plus gros opérateurs (Orange CI et MTN) en Côte d’ivoire depuis la matinée du jeudi 14 mars 2024. Selon le site abidjan.net et des sources gouvernementales ivoiriennes, jusqu’en milieu d’après-midi, seuls les services Internet de Moov Africa, le troisième opérateur du pays, étaient disponibles grâce au câble sous-marins de Maroc Telecom.« Ce sont quatre câbles sous-marins qui sont coupés. C’est inhabituel et c’est très inquiétant », confie une source au sein de la haute direction de l’un des opérateurs concernés par l’incident. Il s’agit notamment des câbles sous-marins WACS Sud (en baisse mardi soir) WACS Nord (en baisse mercredi soir) , ACE (down ce jeudi matin depuis 8 h), MainOne (en panne depuis 9h ce jour) ainsi que le SAT3.

%

Dans un communiqué diffusé à la mi-journée, le groupe Bayobab auquel appartient Mtm a reconnu que « les perturbations » affectent les services de connectivités de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, « en raison de ruptures de plusieurs câbles sous-marins majeurs ».

Outre la Côte d’ivoire où la situation est plus critique, une dizaine de pays sont également touchés : Liberia, Benin, le Ghana, Burkina Faso, Togo, Cameroun, Gabon, Namibie, Niger, Nigeria, Lesotho et Afrique du sud.

« Suite à un incident technique, nos services Internet fixe et mobile sont actuellement indisponibles. Nous nous activons pour un retour dans les meilleurs délais », a indiqué en fin de matinée un message de l'opérateur Orange Côte d'Ivoire à l’endroit de ses abonnés.

Dans la nuit du mercredi à jeudi, certains usagers avaient déjà commencé à ressentir les effets de cet incident qui s’est amplifié au cours de cette journée.

Cette situation provoque un dysfonctionnement de plusieurs services de l'administration et un ralentissement des activités économiques, notamment celles des opérateurs économiques dont l'activité est liée à l'usage de l’Internet. Au moment où nous écrivions cet article aux environs de 2heures 56mn ce vendredi 15 Mars 2024, la connexion commençait à passer progressivement. Selon le ministère ivoirien de la transition numérique et de la Poste, la réparation des câbles sous-marins sectionnés pourrait prendre quelques jours et la normalité pourrait être de retour dans une semaine. Un comité de crise au niveau du gouvernemental a été mis en place, pour suivre l’évolution de la situation.