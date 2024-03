Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Mars 2024

Guinée : Violences de Kindia - Baptême de feu pour Bah Oury

La période de grâce est-elle déjà terminée pour le nouveau Premier ministre guinéen, Bah Oury ? L’on serait tenté de répondre par l’affirmative. Quand bien même il a présenté le 14 mars 2024, un gouvernement de technocrates globalement parce que les militaires conservent les ministères de souveraineté. Bah Oury hérite de la conjoncture économique tendue dans un contexte politique davantage complexe. La mort de deux enfants lors des manifestations de Kindia contre les délestages, complique davantage la tâche à Bah Oury. S’il représente un bon compromis pour la junte confrontée à la poussée des partis politiques en général et de l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg). Bah Oury ne semble pas avoir les coudées franches pour travailler. D’aucuns pensent même que les militaires pourraient trouver en lui un bouclier qui leur permettra de grignoter encore des mois voire des années. La proposition de 2025 par Bah Oury pour la tenue d’élections est interprétée par nombre de Guinéens comme une faveur faite à la junte. « La transition en Guinée pourrait s'étendre jusqu'en 2025 »( Source : fratmat.info)

Mali : Ramadan - L’ambassade du Qatar à Bamako au secours des couches vulnérables

L'ambassade du Qatar au Mali a respecté la traditionnelle cette année, en procédant ce vendredi 15 mars 2024 à la remise de kits alimentaires aux familles des orphelins, aux couches vulnérables, aux catégories de personnes en précarité humanitaire et aux personnes handicapées et âgées. La cérémonie de remise de ces kits alimentaires a été présidée par l'ambassadeur du Qatar au Mali son excellence Ahmad Abdourahamane Al-Seinaidi. Selon Salim S Dramé, ces kits alimentaires, d'une valeur de 20 millions de Cfa sont composés de sucre, d'huile, et du riz. « C'est une occasion pour tous les musulmans du monde entier d'émerger l'esprit de compassion et de solidarité envers ceux qui sont moins chanceux. », a indiqué son excellence Ahmad Abdourahamane Al-Seinaidi. L'ambassadeur du Qatar a profité de l'occasion pour rappeler la question du génocide et les déplacements forcés à Gaza qui selon lui est une tragédie qui prouve que les frères de Palestine souffrent sous le poids de l'occupation israélienne. (Source : abamako.com)

Sénégal : Présidentielle 2024 - Ousmane Sonko espère une victoire de Bassirou Diomaye Faye avec au moins 60% des voix

Moins de 24 heures après leur élargissement de prison, Ousmane Sonko et le candidat Bassirou Diomaye Faye ont fait face à la presse, ce vendredi, dans un hôtel à Dakar, pour une déclaration à la presse conjointe. Le face à face avec les médias était surtout dominé par les questions relatives à l'élection présidentielle du dimanche 24 mars prochain pour laquelle l'ex PASTEF sera représenté par Bassirou Diomaye Faye. À une dizaine de jours du scrutin, Ousmane Sonko a exprimé sa confiance de voir son candidat remporter le scrutin avec plus de 60% de voix si les possibles tentatives de fraudes sont neutralisées. « J’appelle aux militants d’aller récupérer leurs cartes d’électeurs. Le jour du scrutin il faut sortir voter massivement et sécuriser le vote. Rien n’est gagné d’avance. Mais si tout va bien nous ne pouvons pas avoir moins de 60% », a déclaré Ousmane Sonko qui avait à ses côtés le candidat Bassirou Diomaye Faye. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Ntic - D’importantes coupures internet dans plusieurs pays africains à cause de câbles défectueux

D'importantes coupures internet ont affecté ce jeudi 14 mars plusieurs pays africains à cause de câbles sous-marins défectueux. Certains pays sont davantage touchés, c’est le cas de la Côte d'Ivoire où les perturbations sont encore très fortes. Selon Netblocks, l’organisation de surveillance d’Internet dans le monde, c’est la Côte d'Ivoire qui est la plus durement affectée par ces coupures, même si la situation tend à s’améliorer. Les deux plus grands opérateurs, Orange et MTN, ont été les plus touchés, ce qui explique l'importance des coupures dans tout le pays. Le troisième opérateur, Moov, était le seul à fonctionner normalement. (Source : Rfi)

Bénin : Santé - Lancement des deuxièmes journées nationales d’infectiologie

Les deuxièmes journées nationales d'infectiologie du Bénin, destinées à un partage d'expériences entre acteurs du secteur pour une meilleure qualité et sécurité des soins en infectiologie en Afrique, se déroulent de mercredi à vendredi au Palais des Congrès à Cotonou. Placée sous le thème "Place et rôle de l'infectiologie dans la réduction de l'impact des grandes endémies et pandémies en Afrique", cette initiative de la société béninoise de pathologie tropicale permettra aux acteurs du système sanitaire de se mobiliser autour des questions prioritaires de santé que constituent les maladies infectieuses et tropicales, notamment le paludisme et autres parasitoses endémiques. Ainsi, pendant trois jours, ces deuxièmes journées nationales d'infectiologie du Bénin seront meublées par des symposiums, des conférences animées par une soixantaine de scientifiques, des Master class sur le bon usage des antibiotiques, avec des discussions autour des cas cliniques en présence des experts nationaux et internationaux.(Source :acotonou.com)

Gabon : Grandes marées d’équinoxe - Neuf personnes noyées

Neuf corps, dont ceux de 4 adolescents de 13 à 16 ans ont été repêchés depuis lundi sur les plages de Libreville à la suite de noyades lors des grandes marées d’équinoxe, a annoncé mercredi le ministère gabonais de l’Intérieur. « Les services des Forces de Défense et de Sécurité (Police, Gendarmerie et Sapeurs- Pompiers) ont retrouvé 9 corps sans vie", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que seules quatre victimes ont été identifiées formellement comme des adolescents "de nationalité gabonaise. « Selon le ministère, ces noyades s’expliquent par une "hausse des marées liées aux changements climatiques ».De précédentes informations avaient fait état de 6 morts. Des disparitions avaient été signalées dimanche, alors que le bord de mer est très prisé par les familles en cette période de fortes chaleurs. "Les marées d’équinoxes, les plus grandes avant 2033, se dérouleront ce mois de mars 2024", a averti Hélène Kengue, la cheffe du service météo marine dans un communiqué publié. (Source : Afp)

Maroc : Technologie - Marrakech abrite la 2ème édition de « GITEX Africa » du 29 au 31 mai 2024

Le Maroc abritera du 29 au 31 mai 2024, la deuxième édition de « GITEX Africa » qui se tiendra à Marrakech. « Cet événement majeur, positionné comme le plus grand salon technologique d’Afrique, promet d’être encore plus riche en innovations et en rencontres que la première édition » indique l’Agence Marocaine de Presse. En effet, ‘’l’édition 2023 du « GITEX Africa Morocco » a été un franc succès, rassemblant plus de 900 startups, 250 intervenants de haut niveau et 100 acteurs gouvernementaux » rappelle la source selon laquelle, « cet engouement s’est traduit par la signature de plusieurs accords de partenariat et le lancement de la plateforme « North Star Africa » dédiée au soutien des startups africaines ». « Pour cette deuxième édition, les organisateurs tablent sur des chiffres encore plus impressionnants dont plus de 1000 startups issues de 50 pays africains, 300 intervenants de renommée internationale et 150 délégations officielles » révèle la Map. (Source : Map)

Côte d’Ivoire : Journée mondiale des droits des consommateurs 2024 - La déclaration du gouvernement sur l’intérêt de l’intelligence artificielle pour le consommateur

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie a fait la déclaration du Gouvernement à l’occasion de la 41ième édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs qui se déroule autour de la thématique : « L’intelligence artificielle équitable et responsable pour le consommateur ». A cette occasion, Dr. Souleymane Diarrassouba a rappelé l’importance de l’Intelligence Artificielle (IA) dans les usages quotidiens et a précisé qu’elle est une composante essentielle de la 5ième révolution industrielle ou Industrie 5.0. En effet, a-t-il ajouté, l’Intelligence Artificielle est aujourd’hui un pilier essentiel de la société moderne, car elle influence divers aspects de la vie au quotidien.« En Côte d’Ivoire, le Gouvernement reconnait la nécessité d’intégrer l’Intelligence Artificielle dans les habitudes des populations ivoiriennes. Cette intégration tient compte de l’équité pour résorber les disparités (…) », a déclaré monsieur le Ministre, avant de réaffirmer la volonté du gouvernement d’étendre le réseau national, en vue de faciliter l’accès du plus grand nombre de populations au haut débit. A la clef, un investissement de 115 milliards Fcfa pour le déploiement de 7 000 kilomètres de fibre optique. Il a également révélé la mise en place par le Ministère du Commerce et de l’Industrie d’une application dédiée au relevé des prix, en vue d’obtenir en temps réel, la variation des prix des produits de grande consommation, avec en ligne de mire la lutte efficace contre l’inflation. ( Source :abidjan.net)