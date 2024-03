Madagascar: Smatchin/Garçons - U-Magis en demi-finales après deux prolongations

Les basketteurs de l'U-Magis, champions en titre du tournoi de basketball Smatchin, ont gagné leur ticket pour les demi-finales après deux prolongations.

Du beau spectacle. Le match couperet des quarts de finale, joué hier au Palais des sports Mahamasina entre U-Magis, champion en titre, et Emit de Fianarantsoa, a vu la qualification des basketteurs de l'U-Magis, qui se sont imposés sur le score de 108-101 (22-11, 14-22, 21-26, 51-42).

Les basketteurs de l'U-Magis, en route pour défendre le titre acquis en 2022, sont bien partis en dominant le premier quart temps sur le score de 22-11. Après l'ouverture du score par Emit, U-Magis a recollé au score après deux lancers réussis de Hariliva, 2-2 puis 4-2 et 6-3, avec la belle maîtrise des joueurs de l'U-Magis.

La belle démonstration des joueurs de l'université Magis a continué de plus belle durant le deuxième quart temps, 25-11, 25-14, 25-17 et 27-17, à moins de 7 minutes de la pause. Les joueurs de l'U-Magis se ruent en attaque et à mi-parcours du premier quart temps, le score est de 14-7 pour se terminer à 22-11, à la fin du premier quart temps.

Les joueurs de Fianarantsoa commencent à trouver leur repère et petit à petit l'écart entre les deux équipes s'effrite, 33-28, 34-29, 36-31 puis 36-33, à la fin du deuxième quart temps.

Le troisième quart temps a tourné à l'avantage des joueurs de l'Emit car dès le coup d'envoi, ils ont recollé au score à 36 partout pour mener pour la première fois au score, 38-36, mais sur un tir à 3 points de Manu (Emmanuel, l'ancien membre de l'équipe nationale Ankoay U18 durant l'Afrobasket 2022 à Madagascar), U-Magis a pris la commande, 39-38. Les deux équipes se quittent sur le score de 59-57 en faveur des basketteurs de l'Emit Fianarantsoa.

Le quatrième quart temps n'a rien donné car les deux équipes se sont quittées sur le score de 80-80. Pour se départager, elles sont allées en prolongation.

Double prolongation

La première prolongation n'a rien donné malgré la balle de match en faveur de l'Emit. Les deux équipes se quittent sur le score de 93 partout et deuxième prolongation.

Les champions en titre ont su négocier la deuxième prolongation en menant 95-93, 95-94 puis 97-94 (-3'08). Sur un tir à 3 points de Manu, U-Magis mène de 5 points de plus, 100-95, 100-97 puis un nouveau tir à 3 points de Hariliva, 103-97 à une minute 40 secondes de la fin du match. Le score final a été de 108-101 pour U-Magis.

«C'est un match compliqué et on a eu chaud. À la première prolongation, mes joueurs n'ont pas su gérer le money-time. En deuxième prolongation, j'ai donné une consigne de libérer Manu pour trouver un angle de tir à 3 points et il l'a réussi. La solidarité des garçons sur le terrain à la dernière minute a été déterminante surtout au rebond défensif. L'essentiel a été fait et on est en demi-finales », confie Ismaël Zama, dit Keving, coach d'U-Magis.

« La deuxième prolongation a été fatale pour nous mais notre parcours a rendu fier notre établissement qui est à sa première participation au tournoi Smatchin. Nous avons retenu beaucoup de choses et nous reviendrons plus mûris à la prochaine édition », confie Lova Rabariveloarijaona, coach de l'Emit Fianarantsoa.