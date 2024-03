Madagascar: Agriculture - Utilisation inappropriée d'antibiotiques dans le secteur agricole

"Formation des professionnels et des producteurs à l'utilisation rationnelle des antimicrobiens et aux bonnes pratiques pour un meilleur contrôle de la résistance aux antimicrobiens dans les secteurs prioritaires." Tel est l'intitulé d'un atelier visant à conscientiser les acteurs du secteur agricole, qui s'est tenu le jeudi 14 mars à l'Hôtel Carlton Anosy. L'objectif est de mieux les informer et de mieux les former en leur fournissant les connaissances nécessaires. Il est crucial de mettre en avant les risques que présentent ces utilisations inappropriées.

"La plupart des agriculteurs tuent les insectes nuisibles avec des antibiotiques. Parallèlement, les vendeurs d'insecticides opèrent dans le secteur informel. Or, l'utilisation inadéquate de ces produits présente un grand danger", déclare le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Suzelin Rakotoarisolo Ratohiarijaona.

Les agriculteurs ont tendance à se procurer des antibiotiques pour éliminer les insectes. "J'utilise souvent des insecticides afin de lutter contre les bestioles qui nuisent à mes cultures. Parfois, les antimicrobiens n'agissent pas efficacement", explique Albertine Razafiarisoa, une cultivatrice.

Un danger

"En raison des abus, les antimicrobiens risquent de ne plus jouer leur rôle convenablement", souligne Mbuli Charles Boliko, le représentant de la FAO à Madagascar. Si ces produits sont utilisés de manière inappropriée, ils peuvent engendrer d'autres insectes et ne pas tuer les bestioles existantes, ce qui peut être catastrophique pour les plantes.

L'usage inapproprié des antibiotiques présente également un danger pour la santé humaine, animale et végétale. Selon le docteur pharmacien Hyacinthe Andrianantenaina, « des effets indésirables peuvent se manifester quand on ne maîtrise pas la prise d'antibiotiques, la multirésistance subsiste, aucun antibiotique n'agit plus contre la maladie. Le traitement s'avère alors difficile si le patient se retrouve dans ce cas.

Il est donc essentiel de toujours consulter un médecin ou un professionnel avant de prendre des antimicrobiens afin d'éviter toutes complications. » Suivre les conseils d'un professionnel est crucial pour utiliser ces antibiotiques à bon escient. Il est également nécessaire d'entrer dans le secteur formel pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et l'utilisation abusive de ces derniers.