Madagascar: Filles - L'ESSCA dans le dernier carré

Les joueuses de l'ESSCA ou École supérieure du Sacré Coeur d'Antanimena, championnes en titre du tournoi de basketball interuniversitaire Smatchin, ont surclassé sans problème les basketteuses de l'ESSAGRO sur le score de 88-36 (22-10, 24-11, 19-8, 23-7) lors du match de demi-finales joué hier sur le terrain extérieur du Palais des sports de Mahamasina.

Par cette victoire, les joueuses d'Antanimena sont encore en route pour défendre le titre acquis en 2022. Dès le coup d'envoi du match des quarts de finale d'hier, les basketteuses de l'ESSCA ont annoncé la couleur en menant 2-0, 2-2, 3-2, puis 9-2 à 5 minutes de la fin du premier quart-temps. Les tirs à 3 points se sont succédé pour les filles de l'ESSCA et le score à la fin du premier quart-temps a été de 22-10.

Le calvaire pour les filles de l'ESSAGRO s'est amplifié au deuxième quart-temps car après 1 minute 27 secondes de jeu, le score était de 26-10. Toutes les filles de l'ESSCA ont réussi à marquer et le score à la pause a été de 46-21.

Tranquille

Avec un écart de 25 points, la cause était entendue car la domination des basketteuses d'Antanimena a continué de plus belle, 48-21, 50-21, 54-25 (-5'51). Toutes les attaques menées par l'ESSCA se sont transformées en points. Le score à la fin du troisième quart-temps a été de 65-29.

Le quatrième quart-temps n'a été que du supplice pour les filles de l'ESSAGRO. Au lieu de gérer leur avance de 35 points, les basketteuses d'Antanimena ont accéléré le rythme pour mener 79-32 à quatre minutes de la fin du match. Avec la bonne technique de la meneuse Cynthia Nambinintsoa, deuxième capitaine de l'ESSCA, qui coordonne toutes les attaques de son équipe, l'équipe adverse a été complètement asphyxiée et incapable de trouver des solutions sur le terrain, perdant facilement la balle. Le score final a été de 88-36, synonyme d'un dernier carré pour les championnes en titre.

« Notre avantage réside dans la complicité entre mes joueuses. Depuis le titre de 2022, elles s'entraînent toujours ensemble. Il n'y a jamais eu de match facile mais pour le match d'aujourd'hui (hier), on a été tranquille. Pour la suite de la compétition, nous allons essayer d'imposer notre style et l'objectif est d'aller au bout », confie Zo Razafimanantsoa, coach de l'ESSCA. Quant à Cynthia Nambinintsoa Andrianjaka, deuxième capitaine de l'ESSCA, elle a expliqué que « On a été supérieur sur tous les compartiments du jeu. En attaque ou en contre-attaque, on a réussi à marquer beaucoup de points. Pour le match de demi-finales, on verra avec qui jouer. On avance pas à pas car atteindre la finale n'est pas automatique ».