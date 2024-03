Madagascar: Passation de commandement du CEMA - La collaboration entre les trois Forces de sécurité recommandée

Jouer collectif. C'est le coeur du message du général Richard Ravalomanana, président du Sénat, hier lors de la passation de commandement pour le nouveau chef d'état-major général des armées (CEMA). Le général à la retraite se fait le porte-parole du président de la République et du Premier ministre hier au stade Barea Mahamasina. Selon lui, la collaboration étroite entre les trois Forces de défense et de sécurité (armée, gendarmerie et police) est essentielle pour lutter plus efficacement contre l'insécurité croissante actuelle.

Le président de la Chambre haute explique qu'il n'est pas recommandé de travailler seul dans cette lutte. «Il ne faut jamais penser qu'il y a une adversité entre militaires, gendarmes et policiers. Travailler main dans la main est la clé pour lutter efficacement contre l'insécurité», explique Richard Ravalomanana.

Il est maintenant temps de cesser l'individualisme dans la lutte, précise le général retraité, afin de mieux servir le peuple. Pour le général Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées et ancien chef d'état-major général des armées, l'heure est à l'action et non plus à l'essai ni aux tergiversations. Le nouveau CEMA, le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, ordonne à la grande famille de l'armée d'exercer ses fonctions en regardant en priorité l'intérêt des citoyens.

%

Pour la patrie

Lors de son discours, le président du Sénat appelle l'armée à servir l'institution plutôt que la personne dans l'accomplissement de son devoir. Pour lui, les militaires ne doivent pas prendre de position politique dans leurs actions mais doivent agir en tout temps dans l'intérêt supérieur de la nation. Il prend l'exemple d'un pays africain qui a récemment connu un coup d'État perpétré par des militaires sortant de l'académie militaire.

Le Premier ministre, des membres du gouvernement, le PDS d'Antananarivo, des ambassadeurs et des attachés de défense étaient présents lors de la cérémonie de passation de commandement, hier. L'événement commence par une parade de l'ensemble des états-majors des armées, comprenant l'armée de terre, de l'air et la marine. Plus de mille soldats ont participé au défilé qui a vu le général Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo passer en revue les armées pour la première fois en tant que nouveau CEMA.