Afrique: Natation/Jeux de l'ACNOA - Huit nageurs U18 en lice aux Seychelles

Madagascar Aquatics alignera huit nageurs, quatre garçons et quatre filles, aux Jeux de l'ACNOA aux Seychelles en début mai. La compétition est réservée aux moins de 18 ans.

Absents aux XIIIes Jeux africains, les nageurs de la Grande Île seront bel et bien présents aux prochains Jeux de l'ACNOA (Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique). La compétition réservée aux nageurs de moins de 18 ans des pays de la région de l'océan Indien comme Madagascar, Maurice, les Seychelles, les Comores et Djibouti se tiendra aux Seychelles du 6 au 11 mai. Madagascar Aquatics y alignera huit nageurs.

« Compte tenu que la date limite de l'envoi des noms des participants était le 29 février 2024, la fédération a dû adopter les conditions de sélection suivantes : catégorie d'âge moins de 18 ans, ayant été médaillés aux Jeux des îles 2023 à Madagascar, ayant les meilleures cotations lors de la participation aux Jeux des îles et les meilleures cotations au dernier test de classement 2022-2023 », a souligné le directeur technique national, Voniarimanitra Andriamanantena. Huit nageurs, quatre garçons et quatre filles, forment la sélection, dont la plupart ont déjà représenté le pays aux championnats du monde en Israël en juillet et aux championnats d'Afrique à Maurice en décembre 2023.

Des mondialistes

Les quatre nageurs sont en l'occurrence Baritiana Andriampenomanana, Tendry Tiavina Rakotobe, Aina Horavaka Emadisson et Iriana Nathaniel Ratsimandresy. Et les quatre filles sont Ony Mbolasoa Andrianaivo, Anjanirina Miranda Razafindrandretsa, Marie-Ange Praxas Andrianaho et Finaritra Razakatiana. La délégation malgache y sera dirigée par le président de la Fédération Malgache de Natation, Mick Roland Raveloson. L'instance nationale a également prévu de présenter dix nageurs, cinq garçons et cinq filles, au championnat d'Afrique zone IV. L'Africa Aquatics vient récemment d'annuler la compétition prévue se tenir du 2 au 6 avril à Windhoek en Namibie. Ce sommet zonal est ainsi reporté vers le mois de septembre.