Madagascar: «Dola Beach»/12E édition - Un rendez-vous culturel et sportif à Vatomandry

La 12e édition du Festival Dola Beach se déroulera du 29 mars au 1er avril à Vatomandry. Cette édition propose une programmation variée et excitante, allant de la culture au sport. « Du côté du sport, les passionnés de Beach soccer seront à nouveau gâtés, car le vainqueur obtiendra un prix de 5 000 000 ariary et le vice-champion remportera 2 000 000 ariary. Il y aura ainsi des matchs de football sur les terrains en gazon ainsi que des matchs joués sur les plages en collaboration avec la Fédération Malagasy de Football.

Le rugby beach, la lutte traditionnelle «Dola Tologna», le Dola Sprint et d'autres activités sportives seront au menu. Du côté de la culture, un événement captivant sera offert, tel que le carnaval, le spectacle de Vakodrazana Betsimisaraka, l'élection de Miss et Mister, ainsi qu'une exposition d'oeuvres d'art. De plus, Wawa, Tence Mena et Leroavavy qui fait du Basesa animeront le grand spectacle durant les trois jours de festivités », souligne Alexandre Lay Mein, président de l'association Dola Beach créée en 2009, lors d'une conférence de presse, hier au Campus Telma Andraharo.

Le festival attendra plus de 25 000 personnes à cet événement. « En plus de l'ambiance, le festival favorise le milieu touristique et l'économie locale. D'autant plus que Vatomandry est l'une des destinations balnéaires les plus proches de la capitale, environ à 270 km de Tana, avec ses villes magnifiques et ses plages merveilleuses», termine-t-il le président.