Madagascar: Commerci intérieur - Priorité aux droits des consommateurs

Les outils technologiques prennent de plus en plus de place dans les sociétés actuelles. Une opportunité à saisir pour faire valoir les droits des consommateurs, qui sont souvent victimes de pratiques commerciales déloyales.

Une lutte sans relâche. « Quand les droits des consommateurs ne sont pas respectés, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un développement », affirme Tiana Rabarison, présidente de l'association des Défenseurs des droits des consommateurs (Fimzompam), hier. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la protection des consommateurs qui s'est tenue à Mahamasina. La méconnaissance des droits des consommateurs offre une ample marge de manoeuvre aux opportunistes qui exploitent cette ignorance à leur avantage. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce accorde une importance primordiale à la lutte contre les pratiques commerciales déloyales.

Edgard Razafindravahy, à la tête de ce département, affirme que la priorité est donnée aux consommateurs. «Au niveau du ministère, la prise en main des consommateurs est une tâche quotidienne pour qu'ils puissent bénéficier pleinement de leurs droits. Chaque jour, les prix des produits ainsi que leur qualité sont surveillés, et des mesures sont prises face aux profiteurs », souligne-t-il. Les usagers ne seront alors plus pris au dépourvu en étant victimes de produits et de services de qualité médiocre.

Préoccupations

Les responsables de l'association de défense des droits des consommateurs mènent également ce combat avec le ministère de tutelle. « Nous avions déjà oeuvré avec le département de l'Industrialisation et du Commerce pour prévenir toute sorte de pratiques commerciales déloyales. Il s'agit de descentes dans les marchés, de lutte contre les produits périmés et bien d'autres», s'expriment-ils.

Avec l'avancée du numérique, les enjeux sont également plus vastes. Faire valoir les droits des consommateurs figure parmi les préoccupations, tant du côté des défenseurs des droits des consommateurs que du ministère du Commerce. Les outils technologiques sont un excellent moyen pour faire connaître au grand public ses droits par rapport à la consommation.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette année, la thématique principale abordée a été « Une intelligence artificielle adaptée et responsable pour les clients ». Les clients sont au centre de toutes les transactions et interactions sociales au quotidien. Les usagers de biens et de services sont en première ligne dans l'ère du numérique, avec le développement depuis un certain temps du commerce en ligne ainsi que de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les législations encadrant cette pratique ont été abordées lors de cet atelier de célébration de la Journée internationale de la protection des consommateurs.

