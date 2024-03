Madagascar: Antsiranana - Le Ramadan, l'occasion d'un rapprochement familial

Pendant 29 jours, la ville d'Antsiranana, comme ailleurs, est plongée dans la période du Ramadan, constituant le quatrième des cinq piliers de l'Islam. Le mois est rythmé par une ambiance journalière particulière.

Durant ce mois saint, les croyants s'abstiennent de manger, de boire, de fumer, de mentir et de médire, de l'aurore au crépuscule. Avoir des relations intimes dans la journée est également proscrit, et la prière rythme le quotidien des musulmans antsiranais.

Les rituels donnent un rythme à la vie, la colorent et la ponctuent. Ils se transmettent de génération en génération et s'effectuent dans une ambiance familiale, empreinte de joie et de convivialité.

Ce mois est tant attendu par tous les musulmans, car il n'est pas un mois comme les autres. Ils se doivent d'être plus stricts et de s'investir corps et âme afin de respecter les préceptes et prescriptions de l'Islam et de s'éloigner de tout comportement ou conduite allant à l'encontre des recommandations de leur religion.

C'est aussi l'occasion idéale pour eux de se réunir en famille et entre amis. Ils sont plus pieux, plus charitables et plus compatissants envers les nécessiteux. Ainsi, l'ambiance festive du Ramadan et le sens de l'entraide et de la compassion règnent parmi les fidèles antsiranais, qui ne cessent de croître.

Durant cette période, la vie est certes un peu au ralenti, mais elle ne devrait pas les empêcher de passer une bonne journée. Il faudra cependant faire attention aux horaires, et aussi à la consommation d'alcool. Les rares rayons ou bars ouverts à l'année sont fermés un peu avant le Ramadan et pendant toute sa durée.

F'tour

Il y a un peu moins de monde qu'à l'accoutumée aux marchés de la ville. Les clients grognent contre l'envolée des prix. Les commerçants regrettent une faible affluence. Les plus malheureux sont les marchands de brochettes, car les habitants se précipitent pour rentrer chez eux la soirée. Dans quelques marchés et les rues, des aliments spéciaux sont fabriqués et préparés pendant cette période.

Dès le début du coucher du soleil, vers 18 heures, l'activité reprend son rythme normal, avec le « kofotoro » iftar ou encore F'tour, qui est une forme de libération pour les « jeûneurs », autorisés à manger et boire, se réunissant souvent en famille.

Dans le foyer, les mères et grand-mères préparent des mets particuliers, elles réservent toujours des assiettes dans lesquelles elles mettent les plus gros morceaux réservés pour la voisine. « On ne peut pas manger sans avoir au préalable partagé avec les voisins ou les proches », affirme un Imam.

Ainsi, le Ramadan est considéré comme le mois de la générosité et de la convivialité. Famille, amis et voisins se retrouvent autour d'une table festive pour déguster ensemble des mets traditionnels et variés, plus exquis les uns que les autres. Tous bénéficient des merveilles que le F'tour a à offrir, un vrai régal. En fait, la pâtisserie occupe une place centrale sur la table du Ramadan.

Généralement dégustée après la prière du tarawih du soir, elle s'accompagne d'un bon verre de thé à la menthe ou d'un bon café.

À la tombée de la nuit après El Iftar, les croyants musulmans mettent leurs plus beaux habits pour aller à la mosquée avec les autres adultes pour la prière du Tarawih.

Lorsqu'on parle d'ambiance ramadanesque, on pense à des images, des odeurs et des sons qui évoquent une atmosphère particulière.