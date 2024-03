Sénégal: Bassirou Diomaye Faye s'engage à restaurer la « dignité de la justice »

Dakar — Le candidat de la coalition "Diomaye Président", Bassirou Diomaye Faye a rappelé, vendredi, la place qu'il compte accorder à la restauration de la « dignité de la justice », ajoutant que le poste de vice-président qu'il propose sera élu en tandem et s'inscrit dans une perspective de « rééquilibrage » des pouvoirs afin que président de la République n'écrase pas de tout son poids les autres pouvoir notamment le législatif et le judiciaire.

« Il faut réduire les pouvoir du président de la République et donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de mener à bien ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la république écrase de tout son poids les autres pouvoir à savoir le législatif et le judiciaire », a dit Bassirou Diomaye Faye en expliquant la pertinence du poste de vice-président qu'il compte expérimenter.

IL s'exprimait lors d'un point de presse à moins de 24 heures de sa sortie de prison, en présence du président du Pastef, Ousmane Sonko, et d'autres leaders de la coalition "Diomaye Président". Bassirou Diomaye Faye a précisé que la création du poste de vice-président ne concerne pas « le quinquennat à venir » et fera l'objet d'élection au même titre que le président

« On est en train de perdre ce qu'on a de plus important dans ce pays, la cohésion nationale. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays, c'est de restaurer la dignité de la justice et de rééquilibre les pouvoirs pour que le Sénégal soit une vraie démocratie, et je m'engage à ça », a-t-il lancé.

%

Toujours dans le chapitre des reformes, Bassirou Diomaye Faye estime que le foncier est une « ressource extrêmement précieuse » et que les conclusions de la commission nationale de réforme foncière ne sont pas appliquées par manque de « courage politique ». En cela, il a rappelé qu'a l'état actuel des textes, « On ne peut pas bâtir son programme économique sur l'agriculture avec la loi qui dit que les terres n'appartiennent à personne et on ne peut pas les valoriser auprès d'aucune banque »

« Les reformes foncières que nous voulons mener pour soutenir l'agriculture et la financer convenablement, c'est d'octroyer des titres fonciers à des coopérative d'exploitation. Sans cela, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire dans ce pays », s'est engagé le candidat de la coalition "Diomaye Président".

Il a aussi proposé de revoir la gestion de L'hydraulique rurale, arguant que « les factures sont plus élevées en zone rurale qu'en milieu urbain», alors qu'il y a plus de ressources en ville.

Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la position de sa coalition sur la question du Franc CFA, notant que 63 ans après les indépendances, « on ne doit pas avoir peur d'aborder des questions aussi importantes que la souveraineté monétaire », qui interpelle très souvent les élites. « Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons, s'il y a pas de souveraineté monétaire », rappelant que sa coalition se bat et réclame « un Sénégal souverain et prospère dans une Afrique de progrès ».