Cote d'Ivoire: Promotion de la pratique du sport – L'Agora d'Abobo participe à l'éclosion du vivier de talents du district d'Abidjan

L’Agora d'Abobo a été mise en service, le 12 mai 2023. Cette infrastructure sportive comprend plusieurs aires de jeux. Notamment, quatre terrains de sports de main dont deux de handball et deux de basket-ball. Le complexe offre également une salle de fitness, une bibliothèque, un terrain de football en gazon synthétique et un terrain de basket. Rapportent des services officiels ivoiriens.

Véritable centre d’attraction pour les jeunes, la construction de l’Agora d’Abobo matérialise la vision des autorités ivoiriennes de développer des infrastructures sportives. La réalisation de cette infrastructure souligne la volonté du gouvernement d’encourager la pratique du sport de masse et de rapprocher les jeunes de la culture sportive.

« Cette installation permet d’offrir aux populations environnantes, un espace confortable et abouti pour une pratique excellente du sport. En plus des jeunes, l’Agora d’Abobo est un plancher privilégié, d’expression et d’échanges des personnes les plus vulnérables, notamment, les femmes et les personnes âgées », témoigne Astride Ahou, instructeur sportif.

Le projet d’agora vient promouvoir la pratique du sport avec un impact significatif sur la santé, levier du développement économique et social du pays. « Ce complexe offre aux jeunes des opportunités dans le domaine sportif pour renforcer leur engagement citoyen et améliorer leur employabilité », indique Alban Koffi, étudiant dans une grande école.

« L’Agora d’Abobo nous a ouvert grandement ses portes. Peintes aux couleurs nationales, ses installations sont des bijoux de dernière génération. Elles ont été prises d’assaut par le public sportif pendant la CAN 2023. Vraiment on se sent bien dans l’enceinte de ce temple sportif », se réjouit Souleymane Koné, agent municipal.

Bâtie sur une superficie de 1,6 hectare, l’Agora d’Abobo est située au cœur du quartier d’Akéikoi. Le projet reflète l’ambition du gouvernement de favoriser l’inclusion par le sport.