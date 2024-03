Sénégal: El hadj Mamadou Diao, candidat de la coalition diao 2024 - «Je milite pour une pêche artisanale modernisée et une politique harmonisée pour anticiper sur l'avancée de la mer et l'exploitation du gaz»

La caravane du candidat de la Coalition Diao2024, El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a sillonné avant-hier mercredi 13 mars, la ville de Saint-Louis dans le cadre de la campagne électorale. Face à la presse au domicile d'un responsable de sa coalition à Saint-Louis, il a regretté la non exploitation des potentialités énormes que regorge la région et l'absence de politiques adaptées aux besoins et préoccupations des populations. Après avoir listé ces ressources et potentialités notamment l'eau, la terre, le soleil et surtout le gaz, en plus aussi de son climat doux et de ses ressources humaines de qualité, Mame Boye Diao a déploré le manque d'anticipation du régime en place sur l'exploitation en vue du gaz ici à Saint-Louis.

«Rien n'indique qu'on s'achemine vers l'exploitation du gaz à Saint-Louis contrairement à ce qui passe en République Islamique de Mauritanie où des mesures sont déjà prises pour son introduction dans les foyers», a-t-il dit à l'endroit de ses militants et sympathisants. Le candidat a alerté ainsi sur l'urgence et la nécessité d'agir très rapidement avant que cette ressource qu'est le gaz «ne profite qu'à» d'autres plutôt que les populations de Saint-Louis et du Sénégal en général. Selon toujours Mame Boye Diao, beaucoup d'autres phénomènes tels que les inondations qui affectent chaque année les populations de Saint-Louis pouvaient être endigués si les autorités étatiques anticipaient dans les prises de décision.