Sénégal: Fouladou - Diéthié Fall promet l'équité territoriale

La caravane de la Coalition DéthiéFALL2024 est passée dans les localités de Vélingara, Kandiaye, Diaobé et Kolda. Dans toutes ces localités, le candidat Diéthié Fall dit avoir su et vu et clairement compris les nombreuses difficultés auxquelles les habitants sont confrontés. Des problématiques liées au commerce à celles liées aux infrastructures sociales de base surtout dans le domaine de la santé.

A Diaobé, carrefour commercial au service de beaucoup de pays frontaliers, il entend ériger des usines de transformation pour endiguer le chômage. Porte-drapeau de la Coalition DéthiéFALL2024, dans son ambitieux programme d'un Sénégal où il fait bon à vivre et beau à voir, le candidat Diéthié Fall prend l'engagement de corriger cette anomalie. Mieux, il promet aux compatriotes un accès permanent aux soins de santé de qualité en tout lieu du territoire national et quelle que soit leur situation sociale.

Concernant l'équité territoriale, Diéthié Fall s'engage à ériger toutes les cases de santé en poste de santé, avec un personnel qualifié composé au minimum d'un infirmier et d'une sage-femme ; à créer des centres de santé secondaires en érigeant certains postes de santé des grandes circonscriptions administratives en centres de santé secondaires ; à ériger dans chaque département du pays un hôpital de niveau acceptable ; à renforcer les accompagnements et subventions pour la formation de médecins spécialistes et de faire en sorte que tous les départements disposent du minimum de médecins spécialistes ; à développer l'assurance maladie comme modalité de prise en charge totale des soins de base (poste, centre de santé, eps) et les soins en urgence ; à inscrire dans les programmes scolaires des cours de secourisme à partir du secondaire.