Sénégal: Propos de campagne - L'Education en question

«Faire de l'éducation morale et civique une obligation dans le milieu scolaire». C'est un des engagements pris par Dr Cheikh Tidiane Dièye. Selon le candidat à la présidentielle, parler du pétrole, du gaz et du foncier est une bonne chose. Mais, il y a à ses yeux ceci de plus important et qui se trouve être le fondement de tout développement : la qualité des ressources intellectuelle, spirituelle et morale des hommes qui doivent porter ce développement.

Cheikh Tidiane Dièye préconise donc la réforme du système éducatif pour le mettre en adéquation avec la trajectoire que prendra nécessairement notre pays du fait précisément de la découverte et de l'exploitation future desdites ressources naturelles. Nous partageons le point de vue du candidat Dièye.

Notre système éducatif, depuis des lustres, prône la régression par la déresponsabilisation. Il nous faut nous réconcilier avec l'éthique de la citoyenneté, qui formule la responsabilité au temps que le droit individuel et collectif. Notre société court à sa perte parce que personne ne semble être responsable du désordre ambiant et continuel. Déroute à la base de notre système qui n'offre pas aux jeunes les moyens de relever les défis et les déficits de sens et de finalités.

Abstraction faite du savoir-faire, de l'efficacité et de la gestion technique, la philosophie, les questions du sens, voire la préoccupation métaphysique devraient être inscrites au coeur du processus éducatif. Parce qu'il va de soi que la qualité et l'avenir d'une société, d'une Nation, se mesurent à la façon dont celle-ci forme ses enfants : à être qui ? à penser comment ? à agir pourquoi ?

En définitive, ce que propose Dr Cheikh Tidiane Dièye, c'est d'offrir aux apprenants un accès au développement d'une pensée critique. Il souhaite qu'ils puissent s'armer efficacement afin de s'engager dans la résistance citoyenne pour le bien du «Sénégal à venir», selon l'expression du candidat Mame Boye Diao.

Propos de campagne ou réelle volonté de changer les choses ? Qui vivra, verra.