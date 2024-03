Tunisie: Présidence du gouvernement - Un 13e recensement de la population et de l'habitat au cours de 2024

Le recensement national revêt une importance majeure en tant qu'opération statistique de population et principale source de production de statistiques précises et détaillées sur la population et l'habitat, l'évolution des conditions de vie des familles et les indicateurs de développement.

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a souligné hier, au cours d'un Conseil ministériel restreint qu'il a présidé au palais du gouvernement à La Kasbah, la nécessité d'assurer les conditions favorables, notamment logistiques, pour garantir le succès du 13e recensement de la population et de l'habitat au cours de l'année 2024.

Le 13e recensement de la population et de l'habitat sera mis en oeuvre, conformément au calendrier décennal, des recensements de la population, en s'appuyant sur le recensement numérique pour fournir les données géographiques, améliorer les contenus, garantir la qualité des données collectées et abréger les délais de publication des résultats du dénombrement, a indiqué un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Il contribuera également à la création du premier registre statistique et à la mise en oeuvre de la stratégie nationale des données.

Le Conseil ministériel restreint s'est déroulé en présence du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales, de la ministre de l'Economie et de la Planification, de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, de la ministre du Commerce et du Développement des exportations, du ministre de l'Agriculture, du ministre de la Santé, du ministre de l'Education, du ministre de l'Enseignement supérieur, chargé d'assurer l'intérim au ministère des Affaires culturelles, du ministre des Technologies de la communication, de la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, chargée d'assurer l'intérim au ministère du Transport, du ministre des Domaines de l'Etat et du ministre du Tourisme.