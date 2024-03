Tunisie: Circulaire - Les responsables priés de privilégier l'artisanat tunisien dans l'aménagement des espaces publics

Dans une circulaire en date du 6 mars, publiée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a invité les responsables des organismes publics à allouer au moins 20% du budget consacré à l'aménagement intérieur et à la décoration à l'achat de meubles et produits artisanaux.

Les ministres, les secrétaires d'Etat, les gouverneurs ainsi que les directeurs généraux des instances, entreprises et établissements publics sont appelés à privilégier l'artisanat tunisien en termes d'aménagement intérieur.

Dans une circulaire datée du 6 mars, publiée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a invité les responsables des organismes publics à allouer au moins 20% du budget consacré à l'aménagement intérieur et à la décoration à l'achat de meubles et produits artisanaux.

L'objectif de cette décision est de promouvoir l'artisanat tunisien.

En Tunisie, le secteur de l'artisanat contribue à hauteur de 5% du Produit intérieur brut. Il compte 300 mille artisans et 2.000 entreprises artisanales dont 650 entreprises exportatrices, selon les données de l'Office national de l'artisanat. Le secteur génère 6000 postes d'emploi par an.