Tunisie: Ligue 1/Play off/3e journée - EST-CA (21h30 à Radès) - CA - Se montrer à la hauteur

Pour le CA, une des clés du match face à l'EST résiderait dans la capacité à proposer du jeu, mais aussi à porter toute son attention sur ce que propose l'adversaire.

Dans une seconde partie de saison dense vu l'enchaînement des matchs face au must de la Ligue 1, le CA tient jusque-là la cadence, mais doit aussi préserver son effectif pour ne pas flancher à mi-parcours du play-off. Là, on parle bien entendu des Bedoui, Hamrouni et autre Sghaier, absents depuis quelque temps, alors que le onze de Kbaïer s'apprête à croiser les gros bras de l'élite dans un play-off plutôt relevé. A commencer par ce soir donc, le CA retrouve l'EST, leader du championnat et quasiment imperturbable depuis quelque temps, toutes compétitions confondues.

En l'état, si le staff tient semble-t-il son onze-type, à un ou deux éléments près, en dépit des absences citées ci-haut, il pourra aussi compter sur une certaine profondeur offensive retrouvée du banc, avec les Ali Amri, Adem Garreb, Zouheir Dhaouadi et Youssef Snana, mais pas sur un grand choix, volet pivots et défenseurs. C'est préoccupant, mais Kbaïer a assez de métier pour articuler le jeu des siens selon l'existant. Aujourd'hui, l'on peut dire que le CA peut compter sur un banc moins garni, mais avec des alternatives viables. Inutile en l'état de parler de rotations que le coach jugerait nécessaires, surtout dans le cadre d'un derby toujours aussi capital.

Un match à part

%

Avec un nul et une victoire jusque-là, le CA amorce à présent le grand derby de la capitale dans une dynamique contrastée, avec peut-être certaines lacunes aussi évidentes qu'inattendues en défense, mais aussi avec des possibilités offensives alléchantes et non moins enrichissantes. Qu'importe donc la manière, les considérations actuelles et autres préoccupations des dernières semaines, puisqu'un derby est un match à part, qui se gagne par tous les moyens possibles... Ça tombe bien, cette affiche verra le leader croiser son dauphin et bien malin celui qui pourrait décortiquer les ressorts intérieurs d'une telle partie avant le coup d'envoi et l'implacable vérité du terrain.

Maintenant, et Mondher Kbaïer le sait parfaitement, la pression et la motivation, armes à double tranchant en ces moments-là, doivent être canalisées afin de ne pas perdre ses moyens. Aujourd'hui, les Skander Laâbidi, Chiheb Laâbidi, Wissem Ben Yahia, Cherifi, Moez Hassen, Zouheir Dhaouadi et autre Srarfi connaissent bien l'ambiance des derbys pour en tirer profit. Quant aux Arfaoui, Eduwo et Meziani qui connaissent parfaitement l'EST, leur expérience du «milieu adverse» sera forcément précieuse au moment d'en découdre.

Pour le CA, une des clés du match résiderait dans la capacité à se décentrer, à proposer absolument du jeu certes, mais aussi à porter toute son attention sur ce que propose l'adversaire, histoire d'appuyer par la suite là où ça fait mal.

C'est un CA qui va compter sur ses éléments-cadres affûtés pour aborder ce derby, tels que Ben Yahia, Khelil, Hassan et Eduwo, mais aussi sur d'autres joueurs qui ont pris de la consistance, tels que Zaâlouni et Chrifi.