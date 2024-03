Tunisie: Ligue 1/Play off/3e journée - EST-CA (21h30 à Radès) - EST - Comme une finale !

Le technicien "sang et or" abordera le derby avec la même stratégie : se montrer le plus réaliste possible pour l'emporter. La manière ne sera pas sa priorité. Faire preuve d'un réalisme irréprochable, oui.

Contre l'Etoile du Sahel, la domination des "Sang et Or" n'a pas été totale, mais ils ont su faire preuve d'un réalisme irréprochable et mener leur adversaire à la baguette. Pour ce soir, Miguel Cardoso ne dérogera pas à la règle et abordera l'explication de ce soir avec la même approche. Un derby, c'est comme une finale: ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est dans cette perspective que le coach "sang et or", Miguel Cardoso, appréhendera le match de ce soir. Un derby auquel le technicien portugais a accordé une importance bien particulière cette semaine. D'abord, en imposant le huis-clos depuis le début de semaine alors qu'habituellement la première séance est ouverte au public.

Puis, il n'a pas hésité à imposer à ses joueurs une cadence soutenue. Par ailleurs, le volet mental n'a pas échappé à l'attention de l'entraîneur espérantiste. S'il y a une chose sur laquelle Miguel Cardoso a beaucoup insisté, c'est de se contrôler au cours du jeu, comme c'était le cas dimanche dernier en gardant la tête froide malgré toute l'ambiance hostile de l'Olympique de Sousse.

Ce soir, les "Sang et Or" ont l'avantage d'évoluer dans leur fief, portés à bout de bras par un public qui viendra nombreux les soutenir

On ne change pas une équipe qui gagne...

Ce soir, le technicien "sang et or" jouera selon les mêmes principes. Il suivra la même logique en ne changeant pas une équipe qui gagne. Et bien qu'il ait tenu à cacher son jeu en imposant le huis clos aux entraînements, on croit savoir que Miguel Cardoso reconduira le même onze de départ aligné contre l'Etoile du Sahel.

Les changements, s'il y en auvait, toucheraient probablement le poste d'arrière droit avec une possible titularisation de Mohamed Ben Ali à la place de Raed Bouchniba. Ceci dit, personne de l'extérieur du groupe ne peut savoir ce qui se trame réellement dans la tête de Miguel Cardoso.

Le technicien "sang et or" a, par ailleurs, renforcé cette semaine son staff par son compatriote Pedro Azavedo, analyste de performance. Cardoso ne veut, au fait, rien laisser au hasard et préparer comme il se doit le derby. Lui, mieux que quiconque, sait ce que vaudrait une victoire d'un match qui se jouera à guichets fermés. Le derby de ce soir constituera un difficile examen pour l'entraîneur "sang et or".

Formation probable: Memmiche, Tougai, Meriah, Bouchniba (Ben Ali), Ben Hmida, Aholou, Chaâlali (El Ayeb), Tka, Sasse, Bouguerra et Rodrigues.